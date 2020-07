PANGERAN Harry dan Meghan Markle menuntut seorang paparazzi yang berhasil mengabadikan foto putra pertama mereka, Archie.

Paparazzi yang diketahui berasal dari LA itu dituduh telah melanggar privasi keluarga Harry dan Meghan lantaran menerbangkan drone di atas halaman rumah mereka di Beverly Hills. Mereka akhirnya memutuskan untuk menuntut sang photographer atas tuduhan melanggar privasi.

Kejadian ini bermula setelah photographer itu kedapatan menjual foto putra mereka. Harry dan Meghan juga melakukan pemblokiran kepada sejumlah media agar tidak mempublikasikan foto Archie.

Keduanya dikabarkan telah menggunakan jasa pengacara ternama Michael Kum, yang sempat mengurus kasus bintang-bintang Hollywood termasuk Kim Kardashian.

Kepada media lokal, sang photographer berkilah bahwa memotret anak di bawah umur di rumah mereka tidaklah melanggar hukum.

Menjijikan dan melanggar privasi

Tuntutan yang diajukan oleh kuasa hukum Harry dan Meghan menggarisbawahi bahwa, kasus yang tengan merundung klien mereka sebagai kasus yang sangat menjijikan dan sangat melanggar privasi.

"Klien kami telah berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjadi sorotan publik, kecuali tuntutan pekerjaan dan harus benar-benar layak untuk diberitakan. Tapi foto ini bukanlah untuk konsumsi publik atau bahan berita. Ini justru merupakan bentuk pelecehan dan sangat melanggar privasi," tulis pernyataan dari kuasa hukum Harry dan Meghan.

Mengutip The Sun, Sabtu (25/7/2020), keduanya mengaku melihat ada beberapa drone yang terbang di atas kediaman mereka dengan jarak kurang dari 20 kaki. Dan hal tersebut dilakukan tiga kali sehari.

Harry dan Meghan juga mengklaim ada banyak helikopter yang hilir mudik di atas kediaman mereka antara pukul 16.30 - 19.00 waktu setempat.

Pada Mei lalu, Pangeran Harry sempat melaporkan kepada pihak berwenang setelah menyadari gerak gerik mereka direkam oleh lima drone setiap harinya.

Kejadian itu berlangsung mulai dari tanggal 9, 19, 20, 21, dan 25 Mei. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menyewa petugas keamanan menggunakan uang pribadi.

Dalam keterangannya, kuasa hukum Harry dan Meghan mengatakan, setiap individu dan keluarga di California dijamin privasi dan keamanannya oleh hukum. Terutama saat sedang berada di kediaman mereka. Tidak ada satu pun drone, helicopter, dan lensa tele yang dapat mengganggu privasi mereka.

"The Duke and Duchess of Sussex telah mengajukan tuntut untuk melindungi privasi putra mereka di rumah tanpa gangguan photographer, dan mencegah seseorang mencari keuntungan dari tindakan ilegal ini," kata Michael Kum.