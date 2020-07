DIKABARKAN akan menikah Oktober, Nikita Willy dengan Indra Priawan semakin sering menampilkan kemesraan. Nah, baru-baru ini mereka pun terlihat menjalani pemotretan prewedding.

Dari keterangan foto yang dibagikan @thebridebestfriend, sesi foto kali ini coba memberi kesan unik nan istimewa. Ya, hasil foto dibentuk menyerupai lukisan.

"Sesi pre-wedding Nikita Willy dengan Indra Priawanyang diabadikan oleh @leovir_ ini memberikan kesan unik dan artistik dengan sentuhan ala lukisan. Show some loves to the lovely couple!" tulis keterangan foto yang sudah disukai 4,5 ribu netizen tersebut.

Keduanya tampil sangat kompak dan serasi. Nikita Willy terlihat menggunakan outer bermotif batik wayang yang sangat etnik. Outer hijau itu dipadukan dengan dress hijau sebagai basic. Kalung, anting, dan cincin mutiara mempercantik tampilannya.

Sementara itu, berdiri di belakangnya calon imam Nikita Willy dengan kemeja batik bermotif serupa. Namun, Indra menggunakan kemeja berwarna cokelat nan klasik. Pakaiannya seperti 'penyeimbang' tampilan Nikita Willy yang sangat anggun.

Baca Selengkapnya: Jelang Pernikahan Nikita Willy dan Indra Priawan Tambah Lengket, Cewek Indonesia Dijamin Baper

(mrt)