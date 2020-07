Seorang pemain basket berkaki satu, Luo Xiangjian dari Kunming, provinsi Yunnan, China mengingatkan semua orang di media sosial untuk tidak pernah menyerah pada impian Anda. Pebasket berusia 26 tahun itu kehilangan kaki kanannya pada usia lima tahun setelah menginjak bom yang belum meledak yang tersisa dari Perang Sino-Vietnam.

Luo, yang memenangkan kompetisi three poin nasional, menemukan kecintaannya pada olahraga selama berada sekolah menengah pertama. Sejak itu, ia telah berlatih keras dengan harapan bisa bermain di level yang lebih tinggi suatu hari nanti.

Never give up on your dream: Luo Xiangjian, a basketball fan from Kunming, SW China's Yunnan, lost his right leg at the age of 5 but never gave up on his dream. He once won a national champion on 3-point shooting and has become famous for his amazing shooting accuracy. pic.twitter.com/cVLBUQaQci— People's Daily, China (@PDChina) July 21, 2020