SIAPA yang tidak kenal mantan artis cilik Amel Carla? Kini, sosok Amel Carla sudah dewasa dan sedang menduduki bangku kuliah.

Amel carla kini menjadi seorang mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Rupanya, selain berbakat dalam dunia hiburan, Amel Carla juga memiliki pendidikan yang tinggi.

Dulu, mantan artis cilik yang satu ini selalu tampil menggemaskan dan imut di layar kaca. Namun, sekarang penampilannya sudah mulai berubah.

Penasaran dengan transformasi Amel Carla? Langsung simak aja yuk artikel berikut ini, dilansir Okezone, dari laman instagram pribadinya Amel Carla, Senin (27/7/2020).

Berpose imut

Terlihat Amel Carla membagikan sebuah postingan mengenai hari anak nasional. Ia membagikan fotonya saat masih usia anak-anak. Mantan artis cilik yang satu ini terlihat begitu menggemaskan dengan pose imut. Amel Carla terlihat begitu bahagia dengan senyuman di wajahnya. Selain itu, Amel tampak begitu cantik dan lucu mengenakan baju berwarna merah muda. Belum lagi ditambah aksesoris topi kecil dan terlihat semakin menarik.

“Selamat Hari Anak Nasional teman-teman! As Dr. Seuss once said, “A person's a person, no matter how small,” tulis Amel Carla dalam keterangan fotonya.

Menggemaskan dengan nuansa merah muda

Aura bintang Amel Carla ini terlihat sejak kecil, wajahnya pun begitu bersinar. Belum lagi senyuman yang tertanam di wajahnya, tampak begitu manis. Amel Carla terlihat begitu imut dan menggemaskan dengan rambut berponi dan bando merah muda. Ia juga terlihat mengenakan dress merah muda lengan pendek dan terlihat menggemaskan. Posenya pun tidak kalah menggemaskan dengan tangan membentuk pistol, lucu bukan?

Tampil chic dengan nuansa monokrom Kali ini, sudah terlihat transformasi mantan artis cilik Amel Carla yang sudah terlihat dewasa. Dalam foto tersebut terlihat Amel Carla tampil chic dengan nuansa monokrom. Ia mengenakan atasan hitam dan bawahan putih. Tampaknya seperti sedang melakukan photoshoot, dan terlihat bak model. Rambut curly dan riasan wajahnya yang flawless memberikan kesan bahwa ia kini sudah dewasa. Aura kecantikannya begitu terpancar dari dirinya dan terlihat memesona. Luar biasa bukan? Elegan dan terlihat dewasa Selanjutnya, terlihat potret Amel Carla dengan style yang cukup kasual, akan tetapi terkesan elegan. Biasanya, artis cantik satu ini terlihat imut dan menggemaskan dengan warna feminin. Kali ini, ia tampil elegan dan terlihat begitu dewasa dengan mengenakan outer hitam corak merah dan celana jeans. Ia juga mengenakan sneakers putih dan terlihat semakin keren. Kini, penampilannya begitu dewasa dengan rambut panjang, riasan wajah yang elok, kacamata hitam dan tas yang dipakainya. Amel Carla semakin dewasa terlihat semakin cantik dan memesona.

