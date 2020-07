Seorang reporter berita di Tampa Bay, Florida, Victoria Price mengatakan telah mengidap penyakit kanker. Hal tersebut terjadi setelah seorang penonton yang melihat gejala yang muncul selama siaran langsung.

Price bekerja sebagai seorang jurnalis investigatif di WFLA News di Florida. Dia telah berbagi kisah luar biasa tentang bagaimana seorang penonton yang melihat benjolan pada tenggorokannya selama melaporan berita.

Melalui akun media sosial Twitter, Price merinci bagaimana dia mengunjungi dokter setelah penonton yang baik hati mengirim email kepadanya. Email tersebut membahas mengenai benjolan yang ada di leher reporter berita itu.

A bit of ~personal news~ to share.



Turns out, I have cancer. And I owe it to one of our wonderful @WFLA viewers for bringing it to my attention.



I’ll be off work for a bit after tomorrow, but I’ll see y’all soon 🥰 pic.twitter.com/UMsoj2SjtM