Buat yang ingin tampil dengan makeup tetapi minim budget, berarti kamu harus baca artikel ini sampai habis. Soalnya, ada kabar bahagia nih buat Okezoners. Sudah tahu belum kalau lipstik itu merupakan salah satu jenis makeup yang tak hanya berfungsi sebagai pemulas bibir.

Jika lipstik bisa multifungsi, tentunya berdandan tak lagi memerlukan budget yang mahal bukan? Melansir Times of India, Rabu (29/7/2020), berikut 4 kegunaan lipstik selain berfungsi sebagai pemulas bibir.

1. Blush on





Buat kamu yang tidak memiliki blush on, kamu bisa jadikan lipstik sebagai perona pipi. Menggunakan benda satu ini sebagai perona pipi akan membuat kamu serasa lagi menggunakan blush on dengan tekstur krim. Kamu juga bisa menggunakan satu lipstik yang digunakan sebagai blush on dan pemulas bibir untuk menghasilkan warna senada.

2. Bronzer

Kalau kamu punya lipstik berwarna cokelat, kamu juga bisa nih jadikan dia sebagai bronzer atau contour. Dengan demikian, kamu jadi punya bentuk pipi dan dagu yang tegas.

3. Eyeliner

Buat kamu pecinta liquid lipstik, ini waktunya kamu untuk berkreasi menjadikan benda tersebut sebagai eyeliner. Tapi usahakan lipstik tersebut punya tekstur matte ya.

4. Eyeshadow

Cara terakhir yang menarik dari kegunaan lipstik adalah menggunakannya sebagai eyeshadow. Hebatnya, eyeshadow dari lipstik ini bisa tahan lama lho!

(hel)