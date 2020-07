Bingung mencari referensi untuk tampil cantik dan bosan dengan gaya itu-itu saha? Tampilan dari artis cantik Naysilla Mirdad bisa jadi salah satu rekomendasi nih. Tidak terlalu menor, tetapi terlihat flawless.

Belum lama ini, Naysilla Mirdad membagikan sejumlah foto dengan tampilan yang menawan dan terlihat elegan. Permainan riasan matanya dan blush on yang begitu elok. So, penasaran seperti apa beauty looks ala Naysilla Mirdad? Langsung simak aja yuk!

Dilansir Okezone, dari laman instagram pribadinya Naysilla Mirdad, Rabu (29/7/2020).

Simpel dan flawless





Kali ini Naysilla Mirdad terlihat membagikan foto selfie dirinya dan tampil dengan memukau. Naysilla Mirdad terlihat cantik dengan riasan wajah yang cukup simple dan terlihat flawless.

Permainan riasan mata dan blush on menjadi titik utama dalam beauty looks kali ini. Selain itu, bentuk alisnya pun sangat rapi dan terkesan natural. Aura kecantikan artis yang satu ini begitu terpancar.

OOTD

Selanjutnya, terlihat Naysilla Mirdad membagikan foto ootd dirinya mengenakan tampilan yang elegan dan terkesan feminin. Ia terlihat mengenakan dress berwarna kuning keemasan dan sepatu heels. Penampilannya terlihat begitu cantik dan memesona. Tampil memesona

Dalam foto tersebut, Naysilla Mirdad tampak flawless dengan riasan wajah bernuansa nude dan berpose bak model. Belum lagi rambutnya yang digerai terlihat semakin cantik. Selain itu, dalam foto ini pesona Naysilla Mirdad begitu terpancar.

