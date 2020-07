View this post on Instagram

Ada “mas Kuda” itu panggilan Magika. Karena dia pengen jadi Orang yang urusin kuda-kuda... So happy! Karena aku bisa kalahkan ketakutanku,saat awalnya agak ragu untuk pertama kali balik belajar berkuda. #challengeyourself but don’t forget to bring your ‘strenght’ @gitajanu ⬅️ here’s mine!😉😋