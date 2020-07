Buah-buahan merupakan salah satu jenis makanan yang banyak mengandung vitamin. Mereka dipercaya dapat menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh.

Di tengah pandemi Covid-19 seperti ini tdak ada salahnya kita mengonsumsi buah-buahan. Sebab buah-buahan bisa membantu kita untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh guna melawan virus corona. Nah, buah apa saja yang bisa dikonsumsi? Melansir Medical News Today pada Kamis (30/7/2020), berikut daftarnya.

 

1. Jeruk

Jeruk dikenal sebagai sumber vitamin C terbaik. Vitamin C ini merupakan obat yang tepat jika Anda terserang flu. Vitamin C dapat mengurangi durasi flu dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh manusia.

2. Blueberry

Blueberry mengandung flavonoid atau yang biasa disebut anthocyanin. Ini mengandung antioksidan yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Sebuah studi pada 2016 mencatat bahwa flavonoid memainkan peran penting dalam sistem pertahanan kekebalan saluran pernapasan.

Para peneliti menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan kaya flavonoid berisiko lebih rendah untuk terserang infeksi saluran pernapasan atau pilek dibanding mereka yang tidak.

3. Almond

Almond merupakan salah satu sumber vitamin E terbaik. Almond juga mengandung mangan, magnesium, dan serat. Anda bisa mengonsumsi 1/4 cangkir almond di pagi hari yang bermanfaat bagi sistem kekebalan tubuh.

4. Kiwi

Melansir Healthline, kiwi mengandung folat, kalium, vitamin K, dan vitamin C. Vitamin C dapat meningkatkan sel darah putih untuk melawan infeksi, sementara nutrisi kiwi lainnya menjaga seluruh tubuh Anda agar berfungsi dengan baik.

 Baca juga: H-1 Idul Adha, Ini Resep Mengolah Sate Kambing Empuk dan Nikmat

5. Pepaya

Tak kalah dengan jeruk dan kiwi, pepaya juga mengandung vitamin C. Pepaya juga memiliki enzim pencernaan yang disebut papain yang memiliki efek anti-inflamasi.

Pepaya memiliki jumlah kalium, magnesium, dan folat yang baik, yang semuanya bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan. Untuk hasil terbaik, makanlah pepaya ukuran sedang setiap hari.

(DRM)