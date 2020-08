Meski mempunyai rutinitas cukup padat sebagai penyanyi, Raisa Andriana tak lupa membagi waktu untuk keluarga kecilnya. Baru-baru ini Raisa menikmati liburan bersama suaminya, Hamish Daud. Tentu kini tak lupa keduanya membawa sang buah hati, Zalina untuk berlibur.

Pada liburan kali ini Raisa memiliki Pulau Macan di Kepulauan Seribu. Dia nampaknya memilih tempat rehat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota.

Hal ini diketahui dari unggahan Raisa di akun Instagram pribadi Hamish Daud, @hamishdw. Seperti apa potret liburan mereka?

1. Perjalanan dengan pemandangan laut

Pada saat sedang menuju Pulau Macan, Raisa dan Hamish Daud disuguhkan dengan pemandangan laut yang indah. Terlihat mereka sangat menikmati pemandangan sembari berpose mesra. Raisa yang melempar senyum bersandar di bahu Hamish, mesra banget, ya!

2. Indahnya tempat menginap semi outdoor

Tampak raisa sedang menemani Zalina bermain di atas kasur. Terlihat pemandangan laut menjelang sunset yang indah menemani mereka. Jika dilihat, tampaknya tempat menginap Raisa sangat nyaman ya.

3. Menangkap ikan

Tidak hanya mengunggah aktivitas Raisa, ada juga Hamish Daud yang menangkap ikan. Liburan kali ini Hamish dapat banyak ikan nih, asyik banget untuk disantap ya!

4. Zalina bermain di tepi pantai

Zalina, putri dari Raisa dan Hamish kini sudah beranjak besar. Kini Zalina sudah bisa bermain di tepi laut dan menikmati pemandangan.

Terlihat juga Zalina sedang mengenggam ikan whale shark atau hiu kecil yang membuat banyak netizen gemas. Tenang, itu hanya mainan, ya, guys!

"Some time out with my girls. *btw itu whale shark mainan Zalina ya.. bukan Hiu beneran 😅," tulis Hamish Daud.