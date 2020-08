View this post on Instagram

Pada akhir nya ... PANDEMI covid 19 ini mengubahkan CARA hidup ku yg lama ..πŸ™πŸ˜«β€’ β€’ β€’ Yang dulu KERJA KERJA KERJA dan KERJA .., sekarang saya lebih menghargai hidup dengan tidak menjadi HAMBA KERJA ..😫> Tapi ada kehidupan lain yg bisa membawa saya pada hal hal KECIL tapi " berdampak " BESAR .. baik bagi saya ., maupun Keluarga dan orang orang di sekeliling saya ..πŸ™β€’ β€’ β€’ Ketika saya berada di ALAM .., ketemu Bapak bapak akan menyiram kebon di sawah dan saya yg meminta untuk MENGGANTIKAN nya .., itu merupakan sebuah KEBAHAGIAAN yg tak pernah terpikir kan bagi saya ..πŸ™β€οΈβ€’ β€’ β€’ Mungkin sahabat fans @anneavantieheart .. bisa saja mengatakan bahwa " ya UANG saya banyak .." πŸ€—> Anda tidak perlu susah susah menakar apa yg orang lain MILIKI .., karena tiap orang ... itu punya PENDERITAAN yg tidak bisa di TAKAR oleh genggaman tangan orang lain ..πŸ™.β€’ β€’ β€’ β€’Dan saya percaya fans fans @anneavantieheart ....❀️adalah fans yg CERDAS membaca CAPTION dan memberi KOMENT ... ( bukan fans " abal abal )... jadi JELAS akan makna dan tujuan yg terkandung di dalam sebuah konten .. dan saya bersyukur sekali ..... kalau bisa memberi PENGARUH kebaikan ..πŸ™β€οΈβ€’ β€’ .β€’ Dibalik apa yg dilihat banyak orang .., saya ini punya DERITA tersendiri yg orang lain tidak tau .. kecuali saya CERITA kan ( dan itu ada waktu nya ).. πŸ™πŸ’•β€’ β€’ β€’ Dan saya ingin anda dan saya tetap harus punya AREA untuk MEMBAHAGIA kan diri dengan hal hal yg BISA kita lakukan .. πŸ˜‡>> pada saat itu ... saya melihat banyak orang yg cuma duduk duduk dengan istri anak nya di sawah menikmati pemandangan .. dan saya bisa IKUT merasakan bagaimana BAHAGIA nya ..πŸ™πŸ’•β€’ β€’ β€’ Semua kembali pada PIKIRAN kita .., kemana kita mau AJAK dia ( pikiran kita) pergi .., πŸ’•mau terus MENIKMATI penderitaan atas peristiwa pandemi ini ..,😭 atau mencari RUANG SYUKUR yg kemudian bisa buat MIKIR ..? πŸ™β€’ β€’ β€’ Itu semua PILIHAN ... πŸ™πŸ’•β€’ β€’ β€’ β€’ saya sedang MENATA hidup saya yg BARU .., dengan MENINGGAL kan POLA " lama " yg SALAH .. πŸ™πŸ™πŸ’•β€’ β€’ β€’ Semoga menginspirasi ..πŸ™πŸ™β€’ β€’ β€’ #inspirasianneavantie #renungananneavantie #renunganpujiananneavantie #anneavantiefoundation