Siapa yang kangen dengan trio chef Arnold Poernomo, Juna Rorimpandey, dan Renatta Moeloek? Kabar gembira untuk kalian semua! Ketiga chef hits ini akan kembali tampil sebagai juri dalam ajang bergengsi MasterChef Indonesia Season 7.

Hal tersebut diumumkan secara resmi oleh Chef Arnold Poernomo melalui unggahan di akun Twitter pribadinya. Dalam unggahan itu, Arnold secara tiba-tiba membagikan potret dirinya bersama Juna dan Renatta.

Tapi bukan Arnold namanya kalau belum puas menggoda netizen. Pada keterangan foto itu, Arnold menuliskan caption yang sukses membuat netizen emosi.

"Selamat datang di Idol," tulisnya.

Namun netizen sudah terlalu pintar untuk terjebak akal-akalan Arnold. Apalagi pada latar belakang foto, terpampang jelas logo MasterChef Indonesia dan suasana studio yang sering mereka saksikan pada season sebelumnya.

Nah, yang membuat mereka gagal fokus justru melihat tampilan anyar Chef Juna Rorimpandey dan Renatta Moeloek. Di foto ini, Juna tampil kasual mengenakan kemeja flanel dipadukan dengan celana denim dan sneakers Air Jordan.

Rambutnya yang dibiarkan terurai panjang membuat Juna terlihat lebih gahar dan macho. Tak mau kalah dengan rekannya, Chef Renatta Moeloek juga terlihat cantik dalam balutan busana serba hitam.

Dia mengenakan blazer hitam dipadukan dengan ankle jeans hitam. Sebagai statement fashionnya, Renata lagi-lagi tampil boyish memakai low boots berwarna senada. Padu padan busana tersebut sukses membuat luluh hati netizen.

Ditambah lagi Renatta berpose elegan sembari melemparkan senyuman ke arah kamera. Siapa yang tidak meleleh melihatnya?

Sementara Arnold, tampil konsisten dengan busana semi kasual. Dia memakai setelan suit hitam dipadukan dengan broken white shirt. Untuk urusan sepatu, Arnold mengenakan sneakers high end yang sempat dia pamerkan kepada netizen.

Unggahan tersebut sontak mencuri perhatian netizen. Hingga berita ini dituliskan, foto Arnold telah disukai lebih dari 12 ribu kali, dan dibanjiri ratusan komentar.

Sebagian di antara mereka memuji kecantikan Chef Renata Moeloek yang digadang-gadang mirip dengan artis Korea, tapi tak sedikit pula yang gagal fokus melihat tampilan baru Chef Juna.

"Apa cuma aku yg mikir cep juna mirip severus snape di harry potter," tulis akun @pinaeple.

"Yang di tengah (Renatta) Seo ye-ji ya?," tulis akun @minimusofmimi.

"Kok cep renatta mirip ama mba-mba yang di its okay to not be okay dah, apa gua doang yg siwer matanya," tulis akun @apasihput.

"Teh renata cakep banget mamnya apa," tulis akun @anakmaniezt_.