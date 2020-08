BINTANG Film Panas Mia Khalifa bersuara atas ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon. Dalam unggahannya di Instagram, dia meminta kepada semua pengikutnya untuk bahu membahu membantu korban ledakan Lebanon.

Lokasi ledakan di Beirut, Lebanon, ternyata kampung halaman Mia Khalifa. Karena itu, dia pun menuliskan keterangan di Twitternya, "Beirut, hatiku selalu bersamamu."

Ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon, menewaskan lebih dari 100 orang dan 4.000 lainnya mengalami luka-luka. Kota luluh lantah, benar-benar hancur tak tersisa. Ledakan diketahui berasal dari unit penyimpanan amonium nitrat yang ada di pelabuhan.

Terlepas dari itu, kabar terbaru dari bintang porno ini tak lain dan tak bukan adalah bentuk tubuhnya yang semakin kurus. Ya, Mia Khalifa kini terlihat sangat kurus, tetapi otot di tubuhnya semakin terbentuk.

Di Instagram, dia kerap membagikan momen berolahraga maupun selfie memamerkan tubuhnya yang berbeda tersebut. So, penasaran seperti apa penampakan Mia Khalifa sekarang?

1. Rutin olahraga

Ya, Mia kini sangat menjaga tubuhnya. Dia rutin berolahrag di pusat kebugaran. Bisa dilihat, tubuh Mia sekarang kurus tapi kencang. Dia pun sepertinya menyukai bentuk tubuhnya ini.

2. Otot perutnya terbentuk banget!

Ini adalah hasil olahraga intensif yang dilakukan Mia. Ya, otot di perutnya terbentuk dengan cukup kencang. Meski bisa dilihat wajahnya tampak layu karena perubahan bentuk badan ini.

3. Tetap modis

Meski bertubuh sangat kurus, dia tetap bisa menampilkan pesonanya. Lihat saja gaya busana dia di sini, so 80's, ya. Mia mengenakan tank top fuchsia dipadukan dengan silver hotpants. Kacamata pink jangan sampai ketinggalan. Gucci gang!

4. So fashionable

Gaya busana Mia Khalifa memang cukup menarik untuk dikulik. Tidak hanya menonjolkan tubuhnya yang menggoda, tetapi dia memang punya taste of fashion yang oke. Lihat saja foto ini, so gorgeous! Mia mengenakan all in one furry black-grey yang cantik. Dia padukan dengan block heels dan topi hitam yang keren.

5. Oplas hidung

Kalau ini kabar Mia Khalifa pasca operasi hidung. Ternyata, Mia Khalifa tetap merasa ada yang perlu dirombak dari tubuhnya dan ia memilih hidung. Hasilnya memang memuaskan, sih. Good for you!