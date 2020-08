ARTIS cantik Marshanda membagikan sebuah pesan haru untuk anak semata wayangnya, Sienna Ameerah Kasyafani. Rupanya mama muda cantik ini menyimpan puisi yang indah untuk anak perempuannya 8 tahun lalu.

Ya, Marshanda membuat puisi tersebut saat mengandung sang buah hati Sienna Ameerah. Puisi indah yang ditulis Marshanda, mengandung harapan dan doa terbaik untuk sang buah hati tercintanya.

Begini isi pesan harunya, diintip Okezone dari laman Instagram pribadinya Marshanda, Jumat (7/8/2020)

Oh my God. What a gift you are.

That glow in your soul is felt already, even since before you were born.

I just found this letter i wrote on my phone ketika lagi masih hamil my cinta @siennakasyafani .

Here it is:

“Kamu akan menjadi seorang anak yang memiliki hati dan jiwa yg luar biasa besar, luar biasa cantik, dan indah.

Kamu akan jadi anak paling luar biasa yg pernah Ibu kenal di dunia ini. Kamu hebat.

Lebih hebat dari ibu, dari ayah..

Lebih hebat dari siapapun yg kamu anggap hebat di dunia ini.

Kamu adalah anak yang dikirim Allah pada Ibu untuk merubah hidup Ibu, agar berubah... Hingga menjadi baru, tidak..pernah...seperti ini sebelumnya.

Kamu memberi arti..

Arti dan makna yg sangat indah pada diri Ibu.

Dan hidup Ibu.

Kamu memberi isi pada diri dan hidup Ibu.

Warna warni dan melodi dalam diri Ibu.

A child of blessings.. Itulah dirimu Baby Sienna.

Dan itulah semua teman-temanmu..

Itulah semua anak di dunia ini

Dikirimkan ke dunia sebagai uluran tangan Allah, bentuk nyata kasih sayangNya pada kita para orangtua di dunia ini.

Karena kamu ada, dunia jadi penuh warna Baby Sienna.

Kamu anak yang luar biasa.

Di mata ibu, di mata dunia

Di mata Yang Maha Kuasa.

Percayalah.....

Love,

Ibu.”

- 17 nov 2012,, 6.10 pm -

Terlepas dari itu, Marshanda pun kerap kali membagikan momen kebersamaan dengan Sienna. Nonton bareng Marshanda tampak membagikan foto dirinya dengan sang buah hati dengan pose ala-ala menonton sebuah video. Hal itu ditandai dari keterangan fotonya ia mempromosikan mengenai video terbaru dirinya. Keduanya terlihat begitu kompak dengan pose yang menggemaskan. Selain itu, anak dan ibu yang satu ini terlihat sama-sama cantik bak pinang dibelah dua. Kedekatan Marshanda dan Sienna Kali ini, Sienna terlihat berada dipelukan Marshanda. Rupanya, Sienna terlihat sedang mencium pipi sang bunda dengan penuh kehangatan. Kedekatannya tidak perlu diragukan lagi, benar-benar terlihat penuh kasih sayang dan begitu harmonis. Elga Nurmutia

