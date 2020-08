ENAK, gurih dan segarnya sup kepala kongkong kuliner khas Pemalang Jawa Tengah. Makanan ikan laut ini bisa menambah stamina, sangat cocok dinikmati saat panas.

Kabupaten Pemalang, salah satu wilayah yang berada di Pantura Jawa Tengah, yang memiliki berbagai macam kuliner khas pesisir. Salah satu yang wajib dicicipi adalah sayur sup kepala ikan kongkong.

Ikan kongkong adalah jenis ikan laut yang memiliki bentuk mirip dengan ikan manyung, dan memiliki patil seperti ikan lele, yang membedakan keduanya adalah warna kehitaman di bagian kepala yang dimiliki oleh ikan kongkong.

Memasak kepala ikan kongkong sangatlah mudah, hanya membutuhkan waktu perebusan selama kurang lebih 30 menit. Menghilangkan bau amis dan rasanya lebih nikmat, kepala ikan kongkong direbus dengan bumbu rempah-rempah seperti jahe, lengkuas, bawang merah, bawang putih dan jeruk nipis.

Penyajian akhir, tambahkan irisan daun bawang, tomat, cabai , disertai juga sambal terasi dan lalapan. Salah satu warung yang menyajikan menu khas Pemalang ini adalah warung ibu Turahmi Ambowetan Ulujami Pemalang, Jawa Tengah.

Harganya sangat terjangkau dan murah, hanya Rp40 ribu per porsi sudah lengkap dengan lalapan dan minuman teh hangat atau es teh. Sangat cocok sekali disantap saat masih panas, dengan nasi putih hangat, sambal dan lalapan. Warung sederhana pinggir jalan pantura ini tak pernah sepi pengunjung.

Disebutkan, hari biasa habisnya sekitar 20 kg per hari, tapi kalau pas ramai bisa sampai 40 kg per hari, tergantung pasokan dari nelayan. Pelanggan juga dari berbagai daerah seperti Pekalongan dan sekitarnya, Semarang, Jakarta bahkan kadang luar Jawa. Dia sudah berjualan sup kepala kongkong ini sekitar 10 tahun dan pelanggannya biasanya pesan terlebih dahulu agar tidak kehabisan.

Sejumlah konsumen mengaku sangat senang dengan sup kepala kongkong ini. Rasanya sungguh enak, gurih, segar dan bisa menambah stamina.

Jika anda sedang melintas di jalur Pantura Pemalang Jawa Tengah, silahkan mencoba kuliner yang recomended banget ini. Letaknya dekat perbatasan antara Pemalang dan kabupaten Pekalongan.