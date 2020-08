Setelah lebih dari 5 bulan melaksanakan karantina mandiri di rumah, pasangan Titi Kamal dan Christian Sugiono akhirnya bisa kembali menikmati suasana pantai yang sangat mereka rindukan. Keduanya saat ini tengah berada di Bali untuk keperluan pekerjaan sekaligus menikmati liburan singkat.

Kesempatan tersebut tentu tak mau disia-siakan Titi dan Christian. Mengintip unggahan di akun instagram pribadinya, pasangan ini tampak membagikan beberapa momen keseruan liburan mereka di Pulau Dewata. Seperti apa gaya liburan Titi Kamal dan Christian Sugiono? Berikut Okezone rangkumkan ulasannya.

Selfie di Tegalalang Rice Field





Tegalalang Rice Field menjadi destinasi pertama yang dikunjungi Titi Kamal dan Christian Sugiono. Ini adalah pilihan yang tepat untuk menyegarkan kembali pikiran dari hiruk pikuk ibukota. Nah, di tempat ini, Titi dan Christian sempat mengambil foto selfie dengan latar belakang hamparan sawah yang hijau dan asri. Seru banget!

Main ke pantai





Tempat selanjutnya yang disambangi Titi dan Christian adalah sebuah pantai di kawasan Ungasan, Bali. Di foto ini, Titi terlihat cantik mengenakan robe dress bernuansa putih merah dipadukan dengan floppy straw hat. Titi juga tampak memoles wajahnya dengan balutan make-up flawless yang sukses menambah kesan santai namun tetap cantik.

Pada keterangan foto, Titi mengungkapkan perasaan bahagia karena bisa kembali menikmati suasana pantai, meski tetap menjalani protokol kesehatan.

"Alhamdulillah, akhirnya ketemu tempat yang sepi, melihat indahnya laut lagi, pantai yg indah & merasakan pasir thanks suami yg udah ajak, i need this beach therapy . Kemana2 selalu cari tempat yang ikuti protokol, makin sepi makin bahagia, bebas lepas," tulisnya.

Breakfast with a view

Liburan ke Bali sepertinya belum afdol jika belum menyantap sarapan pagi sembari menyaksikan pemandangan launt yang cantik, serta hanyut dalam lantunan deburan ombak yang merdu. Ini menjadi salah satu kegiatan favorit Titi dan Christian. Lihat saja betapa seriusnya Christan saat memandangi hamparan laut biru di hadapannya. Double date

Terakhir ada foto selfie ketika Titi dan Christian sedang menikmati suasana pantai bersama dua sahabat mereka. Di foto ini, Titi terlihat cantik mengenakan beach wear bernuansa putih dipadukan dengan floppy straw hat. Sementara Christian, tampil santai mengenakan kaos oblong abu-abu. Duh, jadi pengen liburan ke Bali deh!

