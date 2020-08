Kabar Marsha Aruan dibaptis menjadi isu hangat sekarang ini di media sosial. Aktris muda bertalenta itu menuai banyak doa usai menjalankan perintah Tuhan.

Marsha Aruan dibaptis bersama adiknya, Michele Aruan, dan saudaranya, Stefanie Gabriel. Ketiganya dibaptis pada Sabtu, 8 Agustus 2020. Momen membahagiakan itu dia bagikan di akun Instagramnya.

Beberapa artis tanah air pun memberi komentar doa terbaik untuk Marsha yang sudah dibaptis. Salah satunya datang dari Penyanyi Marcell Siahaan, "Ccongratulations, Marsh!" katanya. Lalu, ada juga dari rekan pesinetronnya, Fero Walando, "love love," tulisnya dalam bentuk emotikon.

Marsha pun menjelaskan kalau momen pembaptisan yang dia jalani bersama adik dan saudaranya itu merupakan momen spesial yang tak akan pernah dia lupakan. Dia pun siap meninggalkan kehidupan lamanya dan menyambut jiwa yang baru.

"8.8.2020

This day was such a special day. I thank God that on this day I was born again and renewed in Jesus Christ.

It wasn’t only me, but God also brought two of my dearest ones @michelleearuan & @stefaniegabriell, into His family.

I’m grateful that it wasn’t in the days of the past, nor the days in the future, but it’s in this present day that I received His calling over my life.

I’m ready to let go of my old life and become a new being according to His ways. According to His plans for my life.

Lead me, Lord, that I may be faithful, bring glory to Your name in all my ways, and to spread the Gospel to everyone around me.

Thank you everyone for the warm wishes, God bless us all.

Yours truly,

Elizabeth <3," tulisnya.

Terlepas dari itu, pesona Marsha Aruan di Instagram memang tak begitu 'neko-neko'. Ia konsisten tampil simple tapi tetap cantik. Kesederhanaan dirinya ini yang membuat dia disukai fans-nya.

Nah, di artikel ini Okezone coba merangkum beberapa potret cantik Marsha Aruan sebelum momen pembaptisan itu dilakukan. Penasaran?

1. Pastel outfit





Pesona Marsha seperti tak pernah luntur, ia tetap terlihat menggemaskan meski usianya sudah 23 tahun. Gaya pretty-casual menjadi andalannya saat tampil di depan publik.

Salah satunya gaya yang satu ini, dia tampil dengan longsleeve kuning dipadukan dengan tanktop nude-pink. Top tersebut dipadukan dengan pants dengan aksen ikat di bagian pinggangnya. Bobby pin di rambutnya membuat pesonanya semakin menggemaskan, ya.

2. Piyama style





Seperti banyak influencer lain, Marsha pun bisa tampil cantik dengan piyama. Dia bahkan memberi kesan chic dari piyama outfit-nya. Itu karena heels krem yang dia kenakan dan styling yang casual. Sling bag creme-black semakin memaksimalkan gayanya.

3. Mirror mirror on the wall style

Ini juga merupakan foto yang banyak sekali dibagikan para influencer di Instagram. Tapi, beda dengan yang lain, Marsha tampil sangat cantik dengan pose seperti ini, ditambah dengan outfit yang dikenakan. Lagi dan lagi, Bobby pin dia pakai untuk memberi kesan pretty-cute pada tampilan girly-nya. Gaya bengong seperti ini jarang ada yang berhasil, lho. Tapi Marsha melakukannya dengan baik. 4. Payung mahal, check!

Nah, kalau ini adalah pesona Marsha Aruan dengan payung Chanel yang haganya tidak main-main. Ia pun menggunakan anting siganture Chanel di telinga kanannya. Posenya mirip cover film K-Drama, ya. Sendu mengharu biru sekali. 5. Cantik pakai abaya modern

Di sini Marsha tampil berbeda dengan sebelumnya. Ya, Marsha mengenakan abaya lime green dengan detail di bagian lengannya. Abaya modern ini ternyata memberi kesan elegan dengan belahan di bagian lengan dan Marsha pintar memamerkan hal itu. So pretty!

