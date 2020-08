Setelah almarhum papanya meninggal, Nikita beberapa kali menggungah penampilannya saat memakai kerudung. Tampilan tersebut pun kerap mendapat pujian dari netizen.

Terlebih setelah Nikita Willy bertunangan, wajahnya pun kelihatan semakin berseri dan fresh. Kira-kira seperti apa tampilannya, simak sama-sama yuk.

Cantik pakai kebaya putih

Sambil bersandar di dinding, Nikita terlihat cantik dengan padupadan busana kebaya putih, terusan dan kerudung bernuansa nude. Ia juga terlihat mengenakan jam tangan di satu sisi tangannya dan juga gelang di sisi lainnya. Duh cantik banget ya.

Garis-garis





Pada foto kali ini, Nikita Willy mengenakan outfit garis-garis. Dia memadukan outfit garis-garisnya tersebut dengan kerudung putih polos. "i secretly want to be a zebra 🦓," tulisnya

Tampil edgy





Setelan busana bernuansa putih dengan motif biru yang dikenakan artis kelahiran 1994 ini sukses membuat tampilannya lebih edgy. Terlebih, saat ia mengenakan kerudung putih, penampilan Nikita Willy juga terlihat lebih feminin.

Foto bareng adik

Adik Nikita Willy nampaknya sudah tumbuh menjadi wanita dewasa yang enggak kalah cantik darinya. Disana, Nikita terlihat mengenakan dress dengan payet di bagian dada yang dipadukan dengan kerudung biru. Sedangkan Winona terlihat mengenakan dress krem dengan perpaduan kerudung putih. Duh, serasi banget sih adik kakak ini. Mirror selfie

Seperti kebanyakan wanita lainnya, Nikita juga menyukai mirror selfie. Apalagi saat ia terlihat mengenakan atasan hitam balloon dengan perpaduan belt yang juga dikombinasikan dengan celana batik sukses membuatnya makin keren. Kamu mau coba juga?

