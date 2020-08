LUNA Maya diketahui baru saja menghabiskan momen liburan akhir pekan di kampung halamannya, Bali. Kunjungan Luna Maya kali ini, bukan sekadar menikmati waktu senggang saja, tetapi juga untuk merayakan hari ulang tahun sang ibunda tercinta.

Hal tersebut terlihat dari unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Luna Maya tampak membagikan potret sang ibu, serta menyisipkan sebuah pesan spesial.

Baca Juga: Gaya Nia Ramadhani Pakai Swimwear di Pantai, Centil Banget!

"Happy Birthday, ibu. Love you to the moon and back, wish you always happy, prosperous, healthy, active. Stay GOLD 🥰," tulis Luna Maya.

Pada unggahan selanjutnya, Luna Maya tampak menghabiskan momen liburan di kawasan Legian, Bali. Di sini, dia menginap di sebuah resort mewah dan sempat membagikan foto saat sedang asyik berjemur manja di pinggir kolam dengan view hamparan laut yang memesona. Unggahan tersebut ternyata sukses menyita perhatian sejumlah netizen. Bukan tanpa alasan, Luna Maya memang tampil seksi dalam balutan bikin one piece berwarna hitam. Dia juga tidak sungkan memamerkan bagian punggungnya, dengan berpose membelakangi kamera sembari membuang wajah ke samping ala-ala candid. Sementara pada foto berikutnya, Luna Maya terlihat melemparkan senyuman manis. Pesona kecantikan wanita berusia 36 tahun itu benar-benar terpampang nyata di foto ini. Tak heran bila ribuan netizen langsung menyerbu akun instagramnya. Mereka memuji kecantikan Luna Maya yang masih terlihat sangat awet muda. "You look stunning," tulis akun nam***_i. "Kok gak ada bekas kerokan di punggungnya?," tulis seorang netizen. "Suzzana udah ga bolong ya sekarang punggungnya haha becanda ya kak," tulis akun mahf****84. "Wihh punggung terindah dan terseksi kak Luna," tulis akun sand**how. Sesaat sebelum meninggalkan Pulau Dewata dan kembali ke ibukota, Luna juga sempat mengungkapkan rasa senangnya ketika mengetahui pariwisata Bali sudah dibuka untuk umum. "Senang rasanya, kampung halamanku Bali sudah dibuka untuk turis domestik," tulis Luna Maya.

Sebelumnya 1 3 Selanjutnya