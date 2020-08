MENJELANG hari bahagia pada Oktober 2020, Nikita Willy dan Indra Priawan ternyata jalani pemotretan prewedding. Jika sebelumnya mereka tampil bak drama Korea, kini mereka tampil lebih luxury-high fashion.

Ya, Nikita Willy dan Indra Priawan semakin mesra menuju hari pernikahan mereka yang belum juga dapat diketahui kapan tanggalnya. Keduanya terlihat semakin lengket dan kerap tampil bersama.

Nah, di artikel ini Okezone coba memperlihatkan pada Anda foto prewedding terbaru Nikita Willy dan Indra Priawan. Foto tersebut dibagikan akun Instagram @leovir_, penasaran?

1. Nuansa misterius

Di sini Niki dan Indra terlihat sangat misterius. Itu bisa terlihat karena nuansa hitam pada background foto ini, termasuk efek foto yang digunakan. Meski begitu, keduanya terlihat sangat stunning.

Nikita terlihat sangat anggun dengan balutan dress by Valencia Vivi, sedangkan Indra tampak gagah dengan suit by Sas Designs. Terlihat di sana Nikita menggenggam bunga yang memberi kesan feminin. So pretty!

2. Dalam pelukan cinta Foto ini sangat intim sekali. Nikita terlihat dipeluk Indra dengan penuh cinta, begitu juga Niki terlihat nyaman berada di pelukan Indra. Pose menutup mata yang diperlihatkan Niki pun menambah romantis foto ini. Di sini juga bisa terlihat detail gaun Niki yang ternyata bertabur mutiara di bagian lehernya. Cincin tunangan yang diberikan Indra untuk Niki pun terpampang nyata di jari telunjuk tangan kiri Niki. 3. Foto hitam putih Keduanya begitu serasi, ya. Nikita dan Indra menyatu dalam cinta dan akan selamanya bersalam dalam ikatan janji suci pernikahan. Oktober menjadi bulan bahagia untuk mereka dan publik tak sabar menanti momen itu terjadi. Foto ini menjelaskan bagaimana kebahagiaan mereka. Nikita dan Indra siap mengarungi perjalana cinta sampai tua bersama. Amin.

