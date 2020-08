Ledakan Beirut, Lebanon, yang terjadi beberapa hari lalu menyisakan duka. Menurut beberapa sumber, ledakan Beirut terjadi di sebuah unit penyimpanan amonium nitrat yang ada di pelabuhan, karena itu lebih dari 100 jiwa meninggal dunia dan setidaknya 4.000 warga luka parah.

Banyak kejadian luar biasa terjadi saat ledakan, misalnya saja pengantin perempuan yang jadi saksi sejarah ledakan tersebut. Tidak hanya itu, kini media sosial dikejutkan dengan video detik-detik sebelum ledakan Beirut terjadi di rumah sakit.

The devastating explosion that rocked Beirut shook a delivery room and shattered the windows as a woman prepared to give birth to her son while her husband filmed. Despite the deadly blast, doctors and staff successfully and safely delivered the baby boy. https://t.co/o1My9djO3C pic.twitter.com/3rV7RXc44b— ABC News (@ABC) August 6, 2020