SELEBRITI Sophia Latjuba belum lama ini berulang tahun ke-50. Di usia kepala 5 aktris yang satu ini tidak terlihat tua sama sekali, malah yang ada semakin hot.

Hal itu bisa dilihat dari foto-foto yang belum lama ini dia bagikan di Instagram. Bisa dilihat bersama, Sophia Latjuba benar-benar tidak seperti wanita berusia 50 tahun, melainkan seperti remaja putri dengan tubuh kencang dan sehat.

Salah satu foto yang menyita perhatian adalah saat Sophia Latjuba pamer bra hitamnya dibalik outer kotak-kotak berwarna browny. Dia memadukan style tersebut dengan celana hitam reguler fit yang keren banget. Terlihat juga di sana perut Sophia rata sekali dan ototnya terbentuk dengan baik.

Baca Juga: Kompaknya Nia Ramadhani dan Adinda Bakrie Pamer Punggung Mulus

Selain outfitnya yang menyita perhatian, Anda tak akan bisa berpaling dari ekspresi wajahnya. Ya, sebagai model profesional, Sophia tahu betul bagaimana cara tampil sempurna di depan kamera.

Untuk urusan makeup, Sophia memilih nudy-colours face yang membuat dirinya lebih terlihat young but elegan. Matanya dibuat lebih kecil karena penggunaan warna coklat di eyeshadownya. Sementara itu, bibirnya dibuat lebih segar dengan warna coklat glossy.

Kulitnya dibuat sedikit coklat dan itu membuat dirinya terlihat eksotis. Kesan berkeringat di bagian dada pun menyorot perhatian sekali, ya.

Satu hal lagi yang menarik dari foto ini adalah rambutnya yang dibuat berantakan tapi tetap tertata. Kesan wavy seperti ini berhasil sekali membuat dirinya terlihat hot. Apalagi dia beri sedikit permainan tangan di rambutnya, semakin membuat Sophia terlihat menggoda.

Foto ini baru dibagikan 2 jam setelah berita dimuat di Okezone, tetapi sudah disukai 22 ribu lebih. Netizen sepertinya terpana dengan kharisma tante cantik satu ini. Lantas, apa komen netizen melihat foto ini?

"OMG Tell me your secret??" tanya @_lilily***.

"Edaaaaaan!!!" kata @az$.**.

"Selalu menginspirasi. Sehat selalu, Sophia," komen @angeliajomb***.

"Keren banget body-nya kak," puji @callita***.

"Nowaaaay! It's 23 years old," kata @ferdytaufiqurah***.