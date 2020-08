NA Jaemin, anggota NCT Dream menjadi salah satu idol K-Pop yang berulang tahun di bulan Agustus. Ulang tahunnya ke-20 ini tentunya akan sangat berkesan bagi Jaemin di mana banyak penggemar yang juga ikut merayakannya.

Banyak doa dan harapan yang diberikan kepada Jaemin dari NCTZEN (sebutan penggemar NCT) sehingga tagar #HAPPYJAEMINDAY mampu memasukin trending di seluruh dunia. Hingga tadi pagi, tagar tersebut sudah menembus lebih dari satu juta tweet.

Na Jaemin yang dikenal ramah ternyata terus dikenang oleh salah satu anak Indonesia, Pudori. Pada tahun 2019 silam, Jaemin dan Jeno pernah mengikuti acara Global Dreams Come True Project ‘The Best Day’. Ya, idol kelahiran 2000 ini menjadi sukarelawan di Bantargebang yang akhirnya mempertemukannya dengan Pudori dan Slamet, dua anak yang harus membantu kedua orangtuanya bekerja.

Pada ulang tahunnya kali ini, Na Jaemin dikejutkan dengan ucapan spesial dari Pudori yang diunggah oleh akun @veenna__. Dalam tweet-nya tersebut, terlihat Pudori yang memegang gambar buatan dirinya serta ucapan ulang tahun untuk Jaemin.

To : Na Jaemin

From : Pudori



Kak Jaemin... Masih inget Pudori nggak?? Ini untuk kak jaemin dari Pudori. Selamat ulang tahun kak Jaemin♥️ Aku dan keluarga disini sehat, semoga kak Jaemin sehat selalu ya! Oiya kak, aku sekarang udh kelas 1 SMP lho.. -c- pic.twitter.com/r6PPveaASk— nina | Give Away cek📌💚 (@veenna__) August 12, 2020