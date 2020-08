Dua ekor paus beluga dari akuraium Tiongkok akhirnya bisa kembali ke laut setelah melewati upaya pemulangan yang memakan waktu selama bertahun-tahun lamanya. Dua paus beluga yang bernama Little Grey dan Little White itu menghabiskan sebagian besar hidup mereka di penangkaran sebelum berhasil dipindahkan ke tempat perlindungan di Islandia.

Sekadar informasi, kedua paus beluga malang tersebut masih sangat muda saat ditangkap di lepas pantai Rusia pada 2011. Pada tahun yang sama pula kedua paus beluga itu dipindahkan dari fasilitas penelitian Rusia ke Akuarium Changfeng Ocean World di China.

Pada 2012 akuarium yang berada di Shanghai tersebut dibeli oleh Merlin Entertaiment yang merupakan perusahaan yang melarang pengurungan paus dan lumba-lumba. Sejak saat itu rencana untuk membawa kembali paus tersebut kembali ke laut dibuat.

Little White and Little Grey have now finished their treatment for the mild infection they had in their stomachs. Both of them are doing well and preparing for their move 👏 pic.twitter.com/hv5ywB3n3Z