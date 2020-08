Memasuki adaptasi kebiasaan baru, belanja online semakin jadi tren. Begitu juga gaya hidup yang serba cashless semakin jadi pilihan menjalani keseharian dengan aman dan nyaman demi mengurangi kontak fisik dan menjaga kesehatan bersama. Salah satunya uang elektronik seperti GoPay, yang dapat digunakan untuk pembayaran di lebih dari 500 ribu merchant online dan offline.

Untuk bisa mendapatkan fitur lengkap GoPay, kamu bisa upgrade akun GoPaymu ke GoPay Plus. Tak hanya itu, GoPay Plus juga akan memanjakanmu dengan promo-promo eksklusif yang tentunya bikin kamu makin untung. Nah penasaran kan fitur-fitur apa saja yang dimiliki GoPay Plus? Simak yuk.

1. Proteksi Ekstra untuk Saldo GoPay

Kamu tak perlu khawatir jika terjadi kehilangan saldo akibat penyalahgunaan akun Gojek di luar kendalimu. GoPay menjamin saldo kamu akan kembali karena GoPay memberikan proteksi untuk para pengguna GoPay Plus.

2. Limit Lebih Besar

Capek bolak balik top-up saldo? Segera upgrade ke GoPay Plus agar kamu bisa menyimpan saldo GoPay hingga Rp10 juta.

3. Kirim-kirim Saldo GoPay

Selain untuk bayar di gerai kopi favorit, sekarang lebih enak kirim-kirim saldo lewat GoPay aja,, cukup masukkan nomor HP yang terdaftar.

4. Transfer ke Rekening Bank

Kamu juga bisa kirim saldo GoPay ke rekening bank. Mau transfer orang tua, teman, atau ke rekening sendiri pun bisa.

5. Benefit PayLater

GoPay Plus juga menawarkan fitur PayLater yang bisa kamu nikmatin kapanpun. Transaksi sekarang, bayar belakangan! Tak hanya itu, kamu juga bisa gunakan fitur PayLater Cicilan buat beli barang impianmu dengan format cicilan. (*syarat & ketentuan berlaku).

6. Promo Eksklusif

Nah, ini yang terpenting buat pemburu cashback. Kamu bisa dapatin promo eksklusif khusus pengguna GoPay Plus.

Seru banget bukan fitur-fiturnya? Upgrade sekarang yuk sekarang juga, caranya mudah banget, yang penting kamu sudah punya aplikasi Gojek dan kartu identitas seperti e-KTP untuk Warga Negara Indonesia atau Paspor untuk Warga Negara Asing. Pastikan 1 kartu identitas yang kamu daftarkan hanya bisa digunakan untuk 1 akun Gojek saja ya.

Pasti punya dong? Nah, kalo udah ada, upgrade akun GoPay kamu menjadi GoPay Plus dengan langkah-langkah di bawah ini:

1. Pada menu GoPay, klik Lainnya.

2. Pada menu paling atas pilih Upgrade ke GoPay Plus.

3. Lalu pilih Upgrade Sekarang untuk melanjutkan Upgrade Akun GoPay.

4. Ambil foto kartu identitas kamu (WNI: eKTP & WNA: Paspor).

5. Kemudian ambil foto wajah kamu (selfie) bersama kartu identitas (eKTP/PASPOR) kamu dengan jelas.

6. Lalu pilih Upgrade Sekarang untuk melanjutkan upgrade ke GoPay Plus.

Kalo kamu bingung kayak apa foto kartu identitas dan foto diri yang jelas, coba kamu lihat contoh di bawah ini!

Foto kartu identitas (eKTP/PASPOR) yang baik dan benar

● Pastikan foto kartu identitas terlihat secara menyeluruh dan jelas.

● Pastikan kartu identitas kamu masih aktif.

● Foto kartu identitas harus difoto secara langsung, bukan merupakan fotokopi atau format digital lainnya.

Foto wajah kamu bersama kartu identitas (eKTP atau PASPOR)

● Pastikan foto wajah (selfie) dengan kartu identitas terlihat secara menyeluruh dan jelas.

● Pastikan kamu menggunakan kartu identitas yang sama dengan kartu identitas yang kamu unggah.

● Pastikan foto kartu identitas tidak menutupi wajah kamu.

● Foto wajah kamu (selfie) difoto secara langsung dari handphone kamu.

Setelah kamu melakukan proses upgrade akun GoPay, kamu bisa melihat status upgrade akun GoPay dengan cara:

1. Pada menu GoPay, klik Lainnya.

2. Lalu pilih Pengaturan.

3. Cek status upgrade kamu pada menu Lengkapi Data Anda:

● Pending: Dokumen kamu telah kami terima dan masih dalam proses.

● Disetujui: Akun kamu berhasil di-upgrade.

● Ditolak: Proses upgrade kamu ditolak karena tidak sesuai ketentuan. Silakan submit kembali.

Sudah mencoba upgrade ke GoPay Plus tapi kenapa masih belum diproses ya? Proses upgrade akun GoPay Plus membutuhkan waktu 1x24 jam. Hubungi Customer Service kami di 1500-304 atau email ke cs@go-pay.co.id jika terdapat kendala dan pertanyaan lebih lanjut. Kalo upgrade akun kamu gagal, kamu bisa lihat alasannya di sini. Mudah banget, kan? Makanya, yuk sekarang kamu upgrade deh akun GoPay kamu segera dengan mengikuti cara-cara upgrade akun GoPay di atas. Jangan lupa kasih tau semua teman dan keluarga kamu, dan nikmati segudang keuntungan dengan GoPay!

CM

(yao)