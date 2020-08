MERAYAKAN hari ulang tahun sang ibunda tercinta, Luna Maya pun menyempatkan diri untuk terbang ke kampung halamannya, Bali. Luna Maya tampak membagikan potret sang ibu, serta menyisipkan sebuah pesan spesial.

Dalam akun instagram pribadinya, Luna Maya tampak merayakan momen dengan ibunya dengan menuliskan. "Happy Birthday, ibu. Love you to the moon and back, wish you always happy, prosperous, healthy, active. Stay GOLD 🥰," tulis Luna Maya.

Luna Maya tampak menghabiskan momen liburan di kawasan Legian, Bali. Di sini, dia menginap di sebuah resort mewah dan sempat membagikan foto saat sedang asyik berjemur manja di pinggir kolam dengan view hamparan laut yang memesona.

Unggahan tersebut ternyata sukses menyita perhatian sejumlah netizen. Bukan tanpa alasan, Luna Maya memang tampil seksi dalam balutan bikin one piece berwarna hitam.

Dia juga tidak sungkan memamerkan bagian punggungnya, dengan berpose membelakangi kamera sembari membuang wajah ke samping ala-ala candid.

