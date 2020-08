SEORANG pengunjung Walt Disney World Resort di Florida, Amerika Serikat, berhasil menangkap foto langka saat sambaran petir menghujam salah satu wahana di taman bermain tersebut. Menurut laporan Foxnews Travel, Kamis 13 Agustus 2020), sang pemilik video, Aaron Coppock, mengatakan bahwa petir itu dieketahui menyambar wahana Star Wars: Galaxy’s Edge pada Senin 10 Agustus lalu.

“Penampakan petir itu benar-benar terlihat menyeramkan,” kata Coppock, dari keterangan insiden di Disney World tersebut.

Buntut dari insiden tersebut, pihak pengelola memutuskan untuk menutup sementara wahana yang menjadi salah satu favorit wisatawan di Disney World. Namun pada Rabu kemarin, wahana itu telah dibuka kembali setelah menjalani sejumlah proses perbaikan.

(Foto: Twitter/Austin_Cop_17)

Kabar ini sontak mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, Disney sudah lama mengklaim bahwa mereka memiliki jaringan penangkal petir di seluruh cabang di dunia. Namun kejadian pada Senin lalu, justru menimbulkan tanda tanya besar di kalangan wisatawan.

Sekadar informasi, wahana Star Wars: Rise of The Resistance memang telah dinantikan oleh para wisatawan lantaran menyuguhkan sensasi bermain yang berbeda. Wahana ini pertama kali dibuka pada Desember 2019 lalu.

Daya tariknya sendiri terletak pada sensasi perjalanan yang menegangkan menggunakan kendaraan khusus. Kendaran itu akan mengikuti jalur-jalur yang telah dipenuhi efek dan berbagai adegan asli dari film tersebut.

Wahana ini sempat menjadi hit di kalangan wisatawan. Namun setelah pandemi Covid-19 melenda, pihak Disney terpaksa untuk tutup sementara pada awal tahun 2020. Bahkan meski sudah beroperasi kembali, Disney berencana untuk mengurangi jam operasional guna mencegah penularan Covid-19.

Disney juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang sangat ketat. Berikut ulasan selengkapnya.

TIdak ada tiket on the spot

Prosedur ini mengharuskan para pengunjung untuk melakukan pemesanan tiket secara online, dan hanya berlaku untuk satu hari saja. Bagi para member atau pengguna annual pass, terap harus melakukan proses reservasi via online. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, Disneyland Shanghai tidak menjual tiket secara langsung atau on the spot.

Tiket dibatasi

Disneyland Shanghai juga diminta untuk membatasi jumlah pengunjung dengan rincian 24.000 orang per hari.

Skrining suhu tubuh dan mengenakan masker

Sebelum memasuki area taman bermain, seluruh pengunjung harus melakukan proses skrining tubuh, dan diwajibkan mengenakan masker. Masker boleh dilepas saat sedang makan siang atau makan malam.

Menyediakan hand sanitizer

Disneyland Shanghai telah menyediakan hand sanitizer yang disebar di seluruh wahana bermain. Dengan demikian, para pengunjung diminta untuk menggunakannya sebelum dan sesudah menaiki wahana.

Dilarang foto dengan maskot

Untuk saat ini, pengunjung diminta untuk tidak berswafoto dengan maskot-maskot yang tersebar di sejumlah area. Para maskot juga akan dibekali masker dan alat pelindung diri selama menjalankan tugasnya.