View this post on Instagram

Nepalnya Indonesia! Dusun Butuh Kaliangkrik Magelang. Bisa dibilang tempat ini adalah desa tertinggi di Kota Magelang, dengan ketinggian kurang lebih mebcapai 1700 mdpl, berada dibawah kaki Gunung Sumbing. Sebenarnya tempat ini juga menjadi basecamp pendakian Gunung Sumbing via Butuh, Kaliangkrik. Daya tarik utamanya adalah rumah-rumah ini tersusun rapi dan berundak di lereng gunung. Karena susunannya ini, banyak wisatawan yang mengatakan desa ini mirip Namche Bazaar yang ada di Nepal dengan cirikhas Indonesia. Akses menuju tempat ini cukup mudah & jalannya jg udah bagus walaupun sedikit menanjak dan terjal tetapi tetap bisa diakses. Hati - hati yang pakai matic. Mau kesini? Harap jaga kebersihannya ya sobat - sobat @MountNesia! Dan jangan lupa menyapa, karena warga desanya sangat ramah. • • Dusun Butuh, Kaliangkrik Magelang, Jawa Tengah. Teks info dirangkum oleh @MountNesia dengan dokumentasi foto & video dari @ipxcex + @pxcex, @theguhwe, @eddypersidafc, @metameilenia_, @atasnamajoe Stay follow @MountNesia, share ceritamu dengan tag dan hastag #mountnesia, Galeri Pendaki Gunung Indonesia