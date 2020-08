Seorang perempuan merekam fenomena alam yang sangat mencekam, yakni sambaran petir yang terjadi di sekitar rumahnya. Ia membagikan video yang memperlihatkan petir dengan mengerikan menyambar salah satu rumah tetangganya.

Perempuan bernama Donna Tizzard itu tinggal di Gwersyllt, Wales. Ia mengaku pada awalnya cuaca pada hari itu sangatlah hangat. Bahkan untuk pertama kalinya wilayah Inggris Raya tersebut mencatat suhu melebihi 34 derajat Celcius selama enam hari berturut-turut sejak 1961.

Namun secara tiba-tiba cuaca panas tersebut mendadak berubah menjadi hujan lebat disertai dengan badai petir. Air hujan dengan keras menghantam atap rumah warga dan kilatan petir di langit pun turut membuat suasana semakin mencekam.

@wrexham sorry for the bad language.. but i s..t myself pic.twitter.com/k8IhDcwF8p