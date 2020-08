Hari Kemerdekaan RI ke-75 sudah di depan mata. Ini adalah momen yang tepat untuk kembali mengenang jasa-jasa pahlawan, sekaligus menyemangati diri untuk turut serta berkontribusi memajukan Indonesia tercinta.

Nah, agar perayaan 17 Agustus berlangsung meriah dan khidmat, tidak ada salahnya Anda mengirim ucapan selamat Hari Kemerdekaan kepada keluarga, teman, atau membuat status di media sisial. Bila bingung memilih rangkaian kalimat yang tepat, berikut Okezone rangkumkan 10 ucapan Hari Kemerdekaan yang bisa Anda sontek!

1. Perbedaan itu ada bukan untuk dipermasalahkan, tapi untuk kita rayakan. Selamat Hari Kemerdekaan.

2. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi Kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu RI ke-75.

3. Indonesia bukan sekadar nama. Ada kenangan, cinta dan luka di sana. Ada tempat bertualang dan tempat pulang. Ada saya dan kau yang mencoba memperbaiki, dengan cara kita yang sederhana dan tak kenal lelah . Dirgahayu, Indonesiaku.

4. Dirgahayu Kemerdekaan NKRI ke 75. Semoga Rakyat Indonesia, Khususnya Para Pejuang Kemerdekaan dan Keturunannya Makin Makmur. NKRI Harga Mati

5. Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, tapi tanda untuk berjuang dengan lebih keras. Selamat Ulang Tahun ke-75 untuk rakyat Indonesia.

6. Nasib bangsa kita tak akan berubah Jika kita tak merubahnya. Mari bersama-sama berjuang memperbaiki diri agar bermanfaat untuk negeri. Selamat HUT ke-75 Republik Indonesia Sekali merdeka, tetap merdeka!

7. Dirgahayu Indonesia ke 75Semoga Semakin Jaya! Mengisi kemerdekaan dengan membudayakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat. Sehat, Bugar dan Produktif.

8. Celebrate hard-won freedom, honour the founding of your homeland, and we are free from foreign rule ... Happy August 17th!

9. Here's sending my warm patriotic wishes to make this day truly memorable. Happy August 17th!

10. We are indebted to our national heroes who lost their lives in the battle for freedom. Have a great Independence Day.