KABAR baik bagi para pencinta karakter Hello Kitty. Asakusa Tobu Hotel yang terletak di lingkungan Asakusa, Tokyo menampilkan dua gaya kamar berbeda yang didedikasikan untuk Hello Kitty. Rencananya hotel bertema Hello Kitty tersebut akan dibuka pada Oktober 2020.

Salah satu kamar di hotel Hello Kitty itu disebut dengan nama Sakura Tennyo, memiliki area berlapis tatami bergaya zashiki, Jepang. Tennyo sendiri memiliki arti gadis surgawi dan merupakan istilah umum untuk dewi dalam agama Buddha.

Selain area tatami, para pengunjung juga dapat menikmati gambar Hello Kitty dengan gaya tennyo kecil yang menjadi wallpaper pembatas ruangan. Selain motif Hello Kitty, ruangan ini juga menggabungkan bunga sakura dalam desain keseluruhan.

Jenis kamar lainnya yang tidak kalah menarik adalah Wa-Modern yang menggabungkan elemen barat dan tradisional Jepang dalam desain keseluruhan. Gambar Hello Kitty yang mengenakan kimono ditampilkan secara mencolok di dalam kamar.

Sebagaimana dilansir Next Shark, Minggu (1/8/2020), ruangan ini mengadopsi estetika haikara yang memiliki arti gaya ke barat-baratan yang menjadi arsitektur lazim di lingkungan Asakusa.

Sakura tennyo sendiri mampu menampung tiga orang pengunjung sementara kamar Wa-Modern bisa muat hingga empat orang dengan ruangan seluas 384 kaki persegi. Kedua ruangan ini memiliki kamar mandi bergaya Jepang dengan bathtub dan area cuci terpisah serta wastafel dan toilet yang terpisah.

Beberapa kamar dapat dipesan melalui situs web hotel mulai 24 Agustus dan siap untuk digunakan pada 8 Oktober 2020. Selain menginap di hotel menarik ini, para pengunjung juga bisa berkeliling ke tempat-tempat menarik seperti Kuil Sensoji, Gerbang Kaminarimon dan Shopping Street Nishi Sando.

(kem)