Aktris cantik Kartina Salim merupakan keturunan langsung dari pahlawan nasional, Haji Agus Salim. Pelantun tembang "Imaji Sunyi" ciptaan Siska Salman ini sangat menghormati perjuangan kakek buyutnya itu. Karina mengakui bahwa peran dan jasa Agus Salim bagi negeri ini cukup besar.

Namun, Karina Salim baru menyadari bahwa ia keturunan pahlawan, H Agus Salim ketika duduk di sekolah dasar pada saat pelajaran sejarah di sekolahnya. Kini Karina Salim tengah menjadi seorang ibu satu anak perempuan yang cantik dan juga seorang seniman.

Ia sangat menggemari dunia akting. Beberapa kali Karina bermain di film layar lebar seperti What They Don't Talk About When They Talk About Love dan juga kerap bermain peran di dunia teater.

Wanita cantik yang akan berumur 29 tahun pada 24 Agustus nanti, kerap membagikan momennya sebagai seorang seniman dan keseharian bersama anaknya di akun Instagram pribadinya.

Berikut potret Karina Salim sebagai seorang seniman sekaligus sebagai seorang Ibu, dirangkum Okezone, dari akun instagram @karinasalim.

1. Bermain teater





Karina Salim sangat menggemari dunia akting. Ia kerap beberapa kali bermain teater dan baru-baru ini Karina Salim bermain di teater berjudul "Timun Mas", sebuah karya musikal fantasi distopia yang diadakan secara daring dengan hastag #MusikalDiRumahAja.

2. Kerap bermain film





Cicit dari pahlawan nasional, Haji Agus Salim ini sudah banyak memainkan film layar lebar. Salah satunya adalah What They Don't Talk About When They Talk About Love (2013) yang disutradarai oleh Mouly Surya. Ia juga sempat beradu akting dengan pria berparas tampan, Nicholas Saputra pada film tersebut. Film terbaru yang ia mainkan yaitu Sebelum Iblis Menjemput 2.

3. Seorang balerina

Tak hanya seorang aktris, wanita berkelahiran Jakarta satu ini juga seorang balerina. Sebelum dikenal sebagai aktris seperti saat ini, Karina merupakan salah satu balerina yang cukup terkenal. Salah satu prestasinya di bidang seni balet adalah dirinya pernah tergabung dalam pementasan Dream On in Musical Academy yang diselenggarakan oleh Namarina Dance Academy. 4. Sebagai seorang ibu

Pada tahun 2017, Karina Salim menikah dengan Aldy Primanda setelah 8 tahun menjalin hubungan. Dari pernikahannya ini Karina dikaruniai seorang anak perempuan cantik bernama Callysha Shea. Kini ia menjalani kesehariannya sebagai seorang ibu dan juga seniman.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya