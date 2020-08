Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia memang selalu identik dengan warna merah putih. Warna tersebut tak hanya merepresentasikan bendera kebangsaan Indonesia, tetapi juga menjadi simbol perjuangan para pahlawan yang telah gugur.

Nah, pada momen HUT ke-75 RI, 17 Agustus 2020, sederet selebriti Tanah Air pun turut menyemarakkan dengan mengunggah potret diri mereka dalam balutan busana bernuansa merah putih.

(Foto : @claurakiehl/Instagram)

Seperti yang dilakukan oleh Cinta Laura dan Nia Ramadhani. Cinta membagikan foto OOTD (Outfit of The Day) bersama Nia Ramadhani, seusai menjalani proses syuting untuk konten terbaru di channel YouTube pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, pesona Cinta Laura semakin terlihat memikat ketika mengenakan mini dress berwarna merah yang dipadukan dengan sneakers putih berukuran tinggi. Nah, untuk menambah kesan seksi dan elegan, Cinta juga memakai beberapa aksesoris berupa kalung dan gelang bernuansa gold.

(Foto : @cinta.laurafamily/Instagram)

Untuk urusan makeup, Cinta tetap konsisten dengan riasan bergaya semi-bold memadukan blush on merah muda, dan lipstick berwarna nude. Rambutnya yang panjang dan lurus ditata belah tengah, dan dibiarkan jatuh teurai untuk menciptakan kesan elegan namun tetap chic.

Tak kalah dengan Cinta Laura, tampilan outfit Nia Ramadhani di foto ini juga terlihat memukau. Ibu tiga anak itu tampil super edgy mengenakan celana palazzo berwarna merah yang ditwist dengan penggunaan mini skirt berbahan denim.

Untuk atasan, Nia mengenakan crop top sweater berwarna abu-abu dengan aksen v-neck line di lehernya. Tak hanya itu, dia menyempurnakan penampilan tersebut dengan menambahkan aksesori berupa kalung merah, dan make-up bernuansa bold.

Keduanya kemudian kompak melemparkan pose bergaya fierce ke arah kamera, dan sukses mencuri perhatian netizen. Dalam keterangannya, Cinta juga menuliskan harapan untuk Indonesia di hari ulang tahunnya yang ke-75.

"Harapan terbesar untuk Indonesia tahun ini adalah agar kita semua tidak lupa moto negara ini yaitu, BHINNEKA TUNGGAL IKA (berbeda-beda tetapi satu). Hargailah perbedaan budaya, suku dan kepercayaan ada di negara ini. Keberagamanlah yang membuat negara ini sangat unik dan special! Embrace the diversity and be proud of it!," tulisnya.

Hingga berita ini dituliskan, foto Cinta Laura dan Nia Ramadhani telah disukai lebih dari 62 ribu orang, dan dibanjiri ratusan komentar.

"Duhh.. kak cinta sama aunty Nia kesayangan idola aku," tulis akun nicollepomantow_.

"Cakep banget dua-duanya," tulis akun queen.ahtaf.

"Cantiknya kelewatan banget," tulis akun afifahsr._.

"Cantik dua-duanya Masya Allah," tulis akun meliafawziawati.

"Dua-duanya Barbie in real life," tulis akun helloedward.