JAKARTA-Saat pandemi belum terjadi, perekonomian di Indonesia cukup baik di berbagai sektor, banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan dilakukan masyarakat, mulai dari bekerja, berbisnis, menyalurkan hobi, hingga meraih prestasi lain sebagainnya.

Semenjak pandemi melanda, membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, perputaran roda perekonomian Indonesia di berbagai sektor juga terganggu, dan berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat. Menjalani kehidupan di masa pandemi Covid-19 seperti berjalan diketidakpastian yang terus bergulir kapan ini akan berakhir, namun bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan untuk bangkit dari pandemi Covid-19 ini.

Memasuki Era kenormalan baru ini, mengharuskan masyarakat Indonesia untuk bisa terus bertahan dan beradaptasi. Salah satunya masyarakat harus melakukan inovasi dan kreatif agar tetap bisa survive dan bangkit dari kondisi ini seperti menyalurkan hobi memasak dengan membuat kreasi masakan dengan Sasa Tepung Bumbu, kemudian hasil kreasi masakan itu bisa kita jual kembali.

Oleh karena itu, PT Sasa Inti (Sasa) mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa bangkit dan kembali bersemangat dalam menghadapi era kenormalan baru di masa pandemi Covid-19 ini melalui Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu. Karena tak hanya bisa berkreasi masak di rumah dengan Sasa, lewat Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu, ada beragam 100.001 hadiah langsung dan grand prize hadiah miliaran rupiah yang siap diperebutkan untuk membangkitkan semangat masyarakat menghadapi new normal, mulai dari 2 unit mobil Anti Covid (Wuling Almaz Exclusive dan Wuling Cortez 1,5 MT-C).

Tidak hanya itu saja, ada juga 3 unit motor New Normal (Yamaha Mio Z), 5 unit Cleaner Robot (Xiaomi Mijia 1C), 5 unit Wireless Vacuum Cleaner (Xiaomi Deerma VC 25), 5 unit Air Purifier (Sharp FP – J30Y-A).

Masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengikuti Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu yang dimulai 17 Agustus-17 November 2020. Dengan syarat dan ketentuannya sebagai berikut:

1. Peserta wajib membeli produk Sasa Tepung Bumbu varian apa saja dengan minimal pembelian Rp 20.000 di supermarket/minimarket terdekat serta simpan struk belanja.

2. Kemudian, wajib daftar melalui chat whatsapp call center +62812-9988-8810 dengan ketik : DRAFGEBYAR dan kirim foto struk belanja tersebut.

3. Anda yang telah sah diverifikasi berhak mendapatkan hadiah langsung berupa paket new normal atau pulsa senilai Rp 5.000 dan nomor undian yang terlampir.

4. Peserta wajib menyimpan bukti pernyataan tertulis beserta foto yang dikirim melalui chat whatsapp call center +62812-9988-8810 sebagai bukti keabsahannya jika terpilih menjadi pemenang hadian undian.

5. Peserta akan mendapat nomor undian mengikuti grand prize diakhir periode yaitu pada tanggal 22 November 2020 di Kuis Layar Drama Indonesia RCTI (Tukang Ojek Pengkolan) pukul 17.00-18.30 WIB.

Peserta wajib follow @sasamelezatkan @kreasisasa @officialinewstv. Info mengenai program Gebyar New Normal Sasa Tepung Bumbu dapat dilihat di www.gebyarsasa.com dan sosial media terkait.

Yuk, jangan sampai ketinggalan acara ini, hati-hati terhadap penipuan karena semua hadiah tidak akan dipungut biaya apapun. Hadapi new normal bersama Sasa, #ApaSiYangGaBisa.

