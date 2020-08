View this post on Instagram

Kita tidak pernah tahu siapa dari kita yg telah terpapar COVID-19 tapi tak bergejala. Untuk itu, mari lindungi diri & sesama dgn disiplin #PakaiMasker. Pastikan pakai dengan baik dan benar, jangan sentuh bagian depan masker serta ganti masker jika sudah rusak, basah & kotor ya 😊 #Komiksehat #Germas #PakaiMasker