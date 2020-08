KABAR bahagia datang dari desainer fashion ternama Dian Pelangi. Ia memberitahukan kepada publik di akun Instagramnya, momen melahirkan anak pertamanya pada Minggu, 16 Agustus 2020.

Berdasarkan keterangan fotonya, bayi perempuan itu lahir pada 16 Agustus 2020, tepatnya pukul 06.30 WIB. Momen kebahagiaan ini menyelimuti keluarga Dian Pelangi yang tengah dikaruniai anak pertamanya.

Berikut empat deretan potretnya, dilansir Okezone, dari laman Instagram Dian Pelangi, Selasa (18/8/2020).

Momen pembukaan Dian Pelangi

Dian Pelangi membagikan sebuah potret saat proses menuju persalinan. Desainer fashion yang satu ini, terlihat sedang berbaring di atas kasur. Ternyata, sesuai keterangan fotonya hal itu merupakan saat ketuban pecah dan pembukaan dimulai.

Berbaring dengan mata tertutup

Kali ini, Dian Pelangi terlihat berbaring di atas kasur saat dimana ketubannya pecah dan memulai pembukaan. Namun, berbeda dari sebelumnya dalam potret tersebut ia tampak menutup matanya.

Potret Baby Rumi

Selanjutnya, Dian Pelangi tampak membagikan potret anak pertamanya. Dalam keterangan fotonya, bayi tersebut dipanggil Baby Rumi. Putrinya terlihat begitu cantik dan menggemaskan. Selain itu, Ibu satu anak ini menuliskan sebuah tulisan dalam keterangan fotonya sebagai berikut.

“Hadza min Fadhly Rabbi — This is by the grace of my Allah. Alhamdulillah.. Assalamu’alaikum world, Please say salaam to baby Rumi,” tulis Dian Pelangi.

Gemasnya anak pertama Dian Pelangi

Dalam potret kali ini, Baby Rumi terlihat sedang tertidur. Ia juga terlihat begitu menggemaskan dengan balutan kain warna pink. Semoga sehat selalu ya Baby Rumi dan Dian Pelangi!