Ada kabar kurang menyenangkan datang dari mantan member JKT48, Adhisty Zara. Namanya sempat menjadi trending topik di Twitter lantaran beredar video yang memperlihatkan bagian intim tubuh bintang muda ini, yakni payudara dipegang dengan sengaja oleh rekan prianya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi dari pihak Zara terkait video mirip dirinya itu. Ia bahkan juga menghapus foto profil di akun Instagramnya.

Selama ini Zara dikenal sebagai aktris muda yang cantik dan berbakat. Outfit of The Day (OOTD) yang ia kenakan juga selalu menginspirasi publik. Terlebih penampilannya yang feminin. Penasaran seperti apa OOTD Zara Adhisty, mengutip akun Instagram pribadinya @zaraadhsty pada Kamis (20/8/2020), simak sama-sama yuk.

Cantik pakai rok plisket





Sambil memegang mic, ia terlihat cantik dengan OOTD yang cocok dikenakan pada musim gugur hingga musim dingin. Zara terlihat mengenakan sweater cokelat yang dipadukan dengan rok plisket putih.

Ia memadukan pakaian tersebut dengan sepatu boot cokelat yang hampir senada dengan warna sweaternya. Di sisi lain, tatanan rambutnya yang dikepang semakin memancarkan aura kecantikan yang dimilikinya.

Pinky look







Perpaduan cahaya dengan outfit yang dikenakan Zara kali ini sukses menghasilkan potret yang pinkly look. Ia mengenakan busana pink berbahan satin dengan model v-neck serta potongan ruffle pada bagian tangannya. Makeup dewy look yang dikenakan Zara Adhisty juga senada dengan tema pinky looknya. So girly!

Kuncir dua Jika sebelumnya Zara menata rambutnya dengan kepangan, kini ia memilih kuncir dua dengan menyisakan beberapa helai rambut di bagian depan. Ia juga memadukan penampilannya itu dengan dress bergaris yang memiliki model menyerupai kaftan. Duh kece banget sih Zara. Lucu pakai blazer Jika biasanya wanita mengenakan blazer untuk mendapatkan tampilan yang office look, berbeda dengan Zara. Ya, mantan personel JKT 48 ini lebih memilih untuk mengenakan blazer bermotif yang terlihat lucu. Rupanya, blazer tersebut memiliki motif yang sama dengan celana yang dikenakan Zara. Untuk menyempurnakan penampilannya, ia juga mengenakan atasan v-neck hitam serta sneakers.