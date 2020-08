Tidak perlu diragukan lagi mengenai penampilan Luna Maya yang selalu memukau. Belum lama ini, wanita berusia 36 tahun tersebut tampil begitu cantik dan memesona dengan dress bernuansa floral.

Ternyata, dress yang dikenakan Luna Maya mirip dengan artis Korea Seo Ye Ji, pemeran Koo Moon Young dalam drama It’s Okay to Not Be Okay. Keduanya tampak mengenakan dress bermotif floral, dan penampilannya terlihat begitu sempurna.

Berdasarkan pemantauan, diketahui outfit Luna Maya memiliki harga selangit. Mulai dari baju, sepatu, hingga tasnya mencapai hampir Rp 100 juta. Menakjubkan bukan?

Baca Juga : Cantiknya Luna Maya Pakai Gaun Transparan, Bikin Netizen Mau Pingsan!

So, berikut deretan harga outfit Luna Maya, dilansir Okezone, dari laman instagram @fashion.lunamaya, Rabu (19/8/2020).

Dress Motif Floral





Dress aksen transparan yang dikenakan oleh Luna Maya tampak begitu cantik dengan motif floral. Luna Maya tampak terlihat memesona, dan cocok saat dipakainya. Luar biasa bukan?

Dress ini didapatkannya dari FENDI model ‘Multicolor Mesh Dress’ yang dibandrol seharga $ 3.290 atau setara Rp 48,7 juta. Harganya fantastis bukan?

Tas Pink

Selain tampil memesona dengan dress yang begitu cantik. Dalam sesi pemotretan pun, Luna Maya tampak memperlihatkan tas berukuran besar dengan warna pink. Motifnya tampak unik, dan terkesan elegan. Rupanya, tas dari FENDI warna pink tersebut dibanderol seharga $2.590 atau setara Rp 38,4 juta. Menarik bukan? Wedges Bernuansa Putih

Selanjutnya, kali ini Luna Maya tampak mengenakan wedges putih yang terlihat begitu mewah. Pasalnya, ada ornamen berwarna emas yang menghiasi wedges putih tersebut. Tampilannya terlihat semakin sempurna. Berdasarkan pemantauan, Luna Maya mengenakan ‘GIUSEPPE ZANOTTI’ dari naimanmarcus.com. Harganya dibanderol $472 atau setara dengan Rp 7 juta. Jadi, outfit yang dikenakannya terhitung senilai Rp 94,1 juta, hampir menginjak angka Rp 100 juta.