NAMA Irzan Faiq Ronazy mungkin tak asing bagi anak-anak muda. Irzan Faiq juga menjadi model video klip penyanyi pendatang baru, Amanda Caesa.

Keduanya terlihat bekerjasama dalam proyek video klip lagu berjudul Even If You Aren't There For Me dari Amanda Caesa. Tidak heran jika penampilannya semakin keren dan cool saat memegang headphone.

Tapi, aktor dan juga bintang iklan yang satu ini, rupanya pernah menjadi Paskibraka Jawa Barat pada periode 2017. Hal itu diketahui dari potret yang dibagikannya dalam akun instagramnya.

Irzan Faiq terlihat membagikan momen berharga di Gedung Sate, saat menjadi anggota paskibra. Dalam potret tersebut, ia tampil begitu rapi dengan seragam paskibra berwarna putih lengkap. Selain itu, terlihat juga ada Deddy Mizwar dalam potret tersebut. Luar biasa bukan?

Irzan Faiq tampak membagikan momen saat bertugas menjadi Paskibraka Jabar pada 17 Agustus 2017. Aktor muda yang satu ini, tampak begitu gagah saat menjalankan tugas penting tersebut.

(mrt)