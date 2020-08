SEORANG influencer Online sekaligus Pelatih Kebugaran Pribadi, Edson Brandao, berhasil menarik perhatian masyarakat karena penampilan yang dimilikinya. Meski umurnya sudah 50 tahunan, namun parasnya seperti pria 30 tahunan.

Lebih mengejutkannya lagi, tak sedikit dari masyarakat yang melihat Brandao seperti remaja berusia 20 tahunan. Jika menilik dari foto-foto Brandao saat berusia 30 hingga 40 tahun, pria asal Brasil ini justru terlihat semakin muda.

Brandao sendiri tidak menyangkal bahwa penampilan mudanya memiliki hubungan dengan gen yang baik. Pria yang kini berusia 53 tahun itu mengaku menerapkan gaya hidup yang sehat dan selalu melakukan perawatan kulit harian.

Kedua hal ini yang diyakini Brandao sebagai resep terlihat awet mudanya. Di sisi lain Ia juga mengaku bahwa tidak pernah menjalani prosedur kosmetik apa pun untuk mempertahankan penampilan mudanya.

"Saya tidak pernah menjalani operasi plastik dalam hidup saya. Saya berhasil mencapai tujuan saya secara alami dengan makanan biologis, buah-buahan, sayuran, dan minum banyak air. Saya menggunakan krim anti-penuaan harian untuk kulit saya juga untuk menjaga penampilan muda,” terang Brandao, melansir dari Oddity Central.

Lebih lanjut Brandao membagikan sedikit resep awet mudanya kepada para masyarakat. Ia mengaku kerap melakukan pola makan moderat dengan menghindari makan gula, makanan industri, makanan ringan, dan produk gorengan.

“Saya tidak pernah minum minuman ringan karena itu tidak sehat. Last but not least, saya tidak pernah merokok atau menggunakan narkoba dalam hidup saya,” tambah pria berusia 53 tahun itu.

Setelah mengejutkan banyak orang tentang usianya yang lebih dari setengah abad, Brandao memutuskan untuk menggunakan fisiknya yang sangat muda dan pengetahuannya tentang gaya hidup yang seimbang untuk menginspirasi orang lain. Ia juga ingin membantu masyarakat untuk meningkatkan kehidupan mereka.

Saat ini Brandao memiliki situs web sendiri dan kerap berbagi tips di media sosial. Ia juga menulis buku berjudul ‘Young After 40’. Ia mengaku suka menginspirasi orang lain untuk memberi mereka pesan positif agar dapat mencapai segalanya dalam hidup jika benar-benar menginginkannya. “Saya adalah bukti bahwa seorang manusia bisa tetap dan merasa muda bahkan seiring bertambahnya usia. Langkah pertama untuk mempertahankan penampilan awet muda adalah menerima dan mencintai diri sendiri,” sambungnya. Selain itu menciptakan rutinitas harian perawatan kulit, olahraga, makan dan minum yang sehat, selalu lihat sisi positif hidup dan menghitung rezeki yang diterima adalah cara utamanya. Sekalipun tidak ingin awet muda, tapi cara ini juga yang digunakan untuk mendapatkan hidup sehat. Edson Brandao mengklaim bahwa dia merasa tidak ada bedanya, saat usia dua puluhan. Ia sering memposting foto pribadinya dari beberapa dekade lalu untuk menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang terlihat.