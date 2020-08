View this post on Instagram

Tempat hangout baru di lereng sumbing nih guys. Bukan di Silancur higland, ataupun nepalnya magelang. 😬 Wisata alam yang blm terexplore banyak orang. Tempatnya tetep masih disekitaran kaliangkrik. Ini dulu tempat wisata alam gardu pandang mangli tapi sempat berhenti, sekarang udah dikelola lagi dan banyak banget spot buat foto" Mangli Sky View juga menyediakan paket untuk bermalam dengan konsep camping. . Untuk ngecamp disini juga bisa, sudah disediakan tempat camp, dengan ngecamp disini dapat melihat matahari tenggelam, matahari terbit dan saat malam bisa liat view malam lampu kota dan bintang malam bila cerah. Dalam waktu dekat, Mangli Sky View juga rencananya akan menyediakan konsep Glamour Camping (Glamping) dengan menggandeng beberapa stake holder dan penyedia jasa tenda mewah yang berada di sekitarnya. Lokasi : Mangli Sky View, Kaliangkrik Magelang.