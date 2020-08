Dalam pergaulan di era milenial sering kali anak-anak milenial saat mengirim pesan via Whatsapp atau menulis status di media sosial memakai kata-kata singkatan gaul yang bikin pusing. Sebab tak semua orang memahami bahasa gaul tersebut.

Nah, supaya kamu tak ketinggalan dan kuper, berikut ini 28 kata singkatan gaul yang perlu kamu ketahui ya. Apa saja?

1. IYKWIM = If you know what i mean

2. 4EAE = forever and ever

3. Apeng = apa saja pengen

4. Madu ori = mata duitan ogah rugi

5. Kuman = kutukan mantan

6. Komuk = kondisi muka

7. AFAIK = as fas as i know

8. Gaje = gak jelas

9. PAP = post a picture

10. Bahenol = badan hebat otak nol

11. Gercep = gerak cepat

12. Bucin = budak cinta

13. Gapatar = gak apa-apa ntar saja

14. Hugel = hubungan gelap

15. Jojoba = jomblo-jomblo bahagia

16. Koper = korban perasaan

17. Dipset = kecewa karena sesuatu gak greget

18. Gemay = gemas

19. Biper = bikin laper

20. Sepageti = sempak enggak pernah ganti

21. Ngab = bang

22. Kerad = keras

23. Sabeb = bebas

24. Dempa = demi apa

25. IRL = in real life

26. IDGAF = i don’t give a fuck

27. AJG = asyik juga gaes

28. BGST = Bagus Sopan Teladan

(DRM)