MEMILIH ukuran sepatu bayi yang tepat ketika sudah mulai berjalan, pasti sangat dibutuhkan. Moms pun pasti mencari ukuran sepatu yang tepat, mulai dari segi ukuran maupun fungsinya.

Namun sebelum membeli sepatu bayi, Anda harus mengetahui ukuran sepatu bayi secara umum. Tidak seperti ukuran sepatu dewasa, ukuran sepatu bayi untuk anak perempuan dan laki-laki berbeda-beda.

Dilansir dari Blitz Results, ukuran sepatu bayi dikategorikan menjadi ukuran untuk bayi baru lahir (0-2 bulan), bayi (2-12 bulan) dan balita (1-3 tahun). Biar enggak salah, lebih baik Anda menyimak ulasan artikel berikut.

1. Ukuran sepatu bayi baru lahir

Ukuran sepatu untuk bayi didesain untuk si kecil dengan perkiraan usia 2-12 bulan. Sepatu bayi pada tahap ini diperlukan saat mereka mulai belajar berjalan, atau setidaknya keseimbangan.

Di dalam ruangan, berjalan tanpa alas kaki atau dengan kaus kaki non-selip membantu mengembangkan otot kaki mereka. Pilih sepatu bersol lembut di luar ruangan.

Untuk bayi baru lahir usia 0-2 bulan memiliki nomor ukuran sepatu 1 berdasarakan ukuran sepatu AS dan panjang kaki 10 cm hingga 20 cm, sedangkan usia 1-3 bulan memiliki ukuran sepatu nomor 2 dan panjang kaki sekira 10,16 cm.

2. Ukuran sepatu bayi

Bayi usia 3-6 bulan memiliki ukuran sepatu nomor 2.5 (ukuran AS) dan panjang kaki 10,5 cm.

Usia 6-9 bulan memiliki ukuran sepatu nomor 3 (ukuran AS) dan panjang kaki 11 cm.

9-11 bulan memiliki ukuran sepatu nomor 3.5 (ukuran AS) dan panjang kaki 11 cm.

10-12 bulan memiliki ukuran sepatu nomor 4 (ukuran AS) dan panjang kaki 11,5 cm.

Nah, setelah Anda sudah mengetahui ukuran sepatu bayi, berikut Okezone berikan tips untuk membeli sepatu bayi.

1. Ukur kaki bayi dengan penggaris, saat tiba waktunya berbelanja sepatu, pastikan untuk menggunakan ukuran kaki yang lebih panjang sebagai dasar ukurannya. Lebih baik memiliki uang saku daripada membeli sepasang yang hanya muat di satu kaki.

2. Saat kaki bayi membesar dengan cepat, pastikan untuk sering mengukur ukurannya. Dianjurkan agar pengukuran kaki dilakukan setiap 2-3 bulan dalam 24 bulan pertama untuk memastikan ukuran sepatu yang benar.

3. Sebelum membeli sepatu secara online, kenali standar ukuran yang digunakan apakah itu di AS, Inggris atau ukuran Eropa untuk memastikan bahwa konversi ukuran benar.

4. Ukuran sepatu AS berbeda dengan ukuran sepatu Eropa. Ukuran Euro juga berbeda dari ukuran Inggris. Untuk mengonversi sepatu bayi untuk bayi baru lahir dari AS ke Inggris, ingatlah bahwa sepatu Inggris biasanya hanya berukuran setengah lebih rendah dari ukuran AS.