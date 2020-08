SESAMA selebriti tentu pernah pakai baju yang sama. Begitu juga yang pernah terjadi antara Marion Jola dengan selebriti dan public figure lain. Ya, tentunya itu bukan hal yang aneh selama baju yang mereka kenakan diproduksi dalam jumlah banyak, bukan limited edition.

Hal itu bisa dilihat dari beberapa foto yang bakal Okezone berikan khusus untuk Anda. Meski begitu, gaya dari Marion Jola tentu berbeda dari artis lainnya. Ciri khasnya tetap terpampang di setiap fotonya.

So, siapa yang pakai baju mirip Lala? Lalu, berapa harga dari outfit tersebut?

1. Mirip dengan Awkarin

Foto ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana gaya fashion Lala dan Awkarin yang berbeda. Lala terlihat eksotis sekali dengan gaya seperti itu.

Mata abu-abu-nya langsung menjadi sorotan. Terlepas dari itu, dia mengombinasikan bodysuit merah ber-printed di bagian dada dengan jaket jeans oversized. Terlihat di sana Lala juga menggunakna ukulele sebagai aksesori tampilannya.

Sedangkan Awkarin memilih gaya retro dengan outfit yang sama. Tak seperti Lala, Awkarin membiarkan tubunya terekspos lebih banyak daripada Lala. Untuk memberi kesan lebih keren, dia menggunakan semakain headpiece penutup kepala yang sangat cool.

Untuk harga, jika mengutip laman H&M, bodysuit tersebut dihargai $13 yang kini didiskon menjadi %5.99 atau seharga Rp88 ribu saja. Tapi, kalau sudah dipakau dua influencer ini, terlihat keren sekali, ya?

2. Mirip dengan Luna Maya

Berbeda dengan gaya sebelumnya, di sini Lala terlihat lebih mature dan high fashion. Dia tampil menawan dengan dress transparan yang menerawang. Meski begitu, tidak ada kesan 'nakal' di sana, karena dia menambahkan cardigan berbahan tebal dari Fendi yang cantik sekali.

Di foto ini pun Lala terlihat lebih mature pada area wajah. Kulit eksotisnya benar-benar ditonjolkan di sini dan Lala benar-benar luar biasa.

Sementara itu, Luna Maya terlihat sangat anggun berbalut dress transparan tersebut. Dia tampil di depan kamera bak lukisan super mahal. Rambut panjang sambungan yang dipakai Luna memberi dramatis yang menarik sekali. Tatapan matanya enggak ada lawan banget!

Untuk harga dari busana yang mereka kenakan, koleksi Fendi 'Multicolour Mesh Dress' yang cantik itu dihargai US$ 3,315 atau sekitar Rp48 jutaan. Sedangkan, untuk cardigan Fendi, diketahui harganya hampir Rp26 juta. Harga yang fantastis, bukan?

Fakta dari baju ini yang lainnya ialah aktris Korea yang namanya tengah naik daun berkat serial 'It's Okay To Not Be Okay', Seo Ye-ji, pun pernah pakai. Jadi, dress yang satu ini sepertinya jadi incaran banyak selebriti dunia, ya.