SELEBGRAM Salmafina Sunan masih belum lupa momen dirinya menjelajah Labuan Bajo bareng kekasih barunya. Itu kenapa dirinya belakangan ini membagikan foto liburannya di salah satu pulau eksotis Indonesia.

Tidak seperti biasanya, Salmafina Sunan jalan-jalan ditemani pacar baru yang berwajah tampan khas orang bule. Hubungan mereka yang sedang hangat-hangatnya semakin terasa di liburan kali ini. Mereka pun menyempatkan waktu untuk berfoto bersama hewan purba, komodo.

Di momen itu, Salmafina Sunan terlihat sangat bahagia. Bukan hanya soal bisa melihat hewan dilindungi dan mulai langka, tetapi dia merasa aman di samping kekasihnya tersebut.

Di foto yang dibagikan pada 3 hari lalu, Salma terlihat jongkok bareng dengan kekasih bulenya tersebut. Tergambar raut wajah mesem-mesem tanda bahagia, tapi juga takut. Dia mendekatkan tubuhnya ke sang pacar mungkin dengan maksud mendapatkan rasa aman.

Salmafina mengenakan dress tanpa lengan bergaya leisure yang tetap manja. Kacamata hitam jangan ketinggalan, ya. Sedangkan kekasihnya memilih kaos tanpa lengan dan celana pendek, sangat santai.

Mengetahui momen ini, netizen pun coba memberikan komentar. Kebanyakan dari mereka melihat Salma dan kekasihnya tersebut sebagai pasangan serasi dan ikut senang atas momen liburan Salma dan kekasihnya itu.

"Pasangan yang sangat serasi. Semoga berjodoh selalu selamanya. Many bleesings from God to both of you, best couple," tulis @fellsr***.

"Captionnya, jalan-jalan ketemu komodo. Semoga sama yang ini jodoh," kata @zefanya.vale*** coba berpantu.

"Atta beruntung sekali tidak jadian dengan perempuan ini," julid @simong963**.

Sementara itu, ada netizen yang malah fokus ke cara jongkok pacar Salmafina. Ya, karena dia orang bule berbadan tinggi besar, ternyata ada fakta menarik yang coba disampaikan netizen ini. "Orang bule susah jongkok njrit," celetuk @armandoart***.

Selain ketemu komodo, Salmafina dan kekasihnya pun menyempatkan main di pantai Labuan Bajo yang terkenal dengan keindahannya tersebut. Selebgram kontroversial ini pun mengenakan bikini di momen berjemurnya. So, bagaimana menurut Anda liburan Salmafina? Seru?