Sebagai perempuan yang aktif dan multitasking, Anda mungkin dihadapkan pada masalah kecil tapi kerap menghambat aktivitas, tangan lengket karena penggunaan lotion misalnya. Bukan soal ketidaknyamanan saja, tetapi Anda perlu membilas tangan lagi supaya merasa lebih bersih dan ini menyita waktu.

Masalah tersebut mungkin kerap Anda alami. Tapi, apakah Anda tahu sekarang sudah ada teknologi hand-free bodycare yang mampu menjamin Anda terbebas dari tangan lengket?

 

Ya, hand-free menjadi salah satu konsep yang kini tengah booming di dunia kecantikan, termasuk kecantikan kulit tubuh. Jadi, Anda tidak perlu menyentuh tubuh secara langsung untuk mengaplikasikan bodycare.

Meski terdengar asing di telinga, tapi penggunaan alat bantu seperti body brush ternyata lebih mengefektifkan produk bodycare yang Anda pakai. "Kalau pakai body brush, penggunaan bodycare-nya malah lebih meresap ke kulit," terang Rachel Nathani, CEO Dew It, dalam Webinar The Launch of Dew It, Senin (24/8/2020).

Rachel menambahkan, karena konsepnya hand-free, maka sudah dipastikan juga kalau Anda tidak akan lagi mengalami masalah tangan kotor karena lotion berlebih di tangan. Penggunaan brush pun membantu Anda lebih maksimal menjaga kelembapan kulit tubuh.

"Pada rangkaian Dew It, body brush dipakai untuk mengaplikasikan Dew It Before Bed. Bodycare itu digunakan sebelum tidur untuk memberikan kelembapan tubuh secara menyeluruh sepanjang malam dan ketika bangun pagi, bisa langsung terlihat hasilnya," ungkap Rachel.

Di samping itu, Teresa Tanubrata selaku CPO dan Co-Founder Aeris Beaute, menjelaskan bahwa body brush yang bagus itu terbuat dari bulu sintesis sutra dan harus 100 persen vegan, hypoallergenic, dan punya pegangan yang ergonomis. Ini memudahkan Anda mendapatkan hasil yang maksimal.

Body brush juga terbukti lebih mengefisiensikan waktu. Jadi, Anda tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan kulit lembap yang merata di seluruh tubuh.

"Karena body brush ini berbentuk agak miring, itu memudahkan Anda mengaplikasikan Dew It Before Bed. Selain jadi cepat, Anda enggak perlu tuh yang namanya cuci tangan lagi. Jadi, tidur pun lebih nyaman dan enggak repot lagi," papar dia.

