PASANGAN selebriti Felicya Angelista dan Caesar Hito batal melangsungkan pernikahan. Berdasarkan pengakuan Hito di Instagram, mereka semestinya menikah pada 22 Agustus 2020. Tapi, karena pandemi Covid-19, dua sejoli itu harus mengundur tanggal pernikahan.

"Sah (mestinya). Tuhan punya rencana yang terbaik. Semestinya hari ini kita ada di gedung pernikahan kita nyambut tamu-tamu undangan kita hehehe tapi enggak apa-apa, itung-itung banyakin waktu bareng sebagai tunangan hoho. Dibawa bersyukur aja ya, luv, Felicya Angelista. I love you porepaaaah," tulis Hito di Instagram.

Hal serupa pun dituliskan Felicya Angelista di Instagramnya. "22 Agustus 2020 supposed to be our wedding day. Tapi enggak apa-apa, ya, sayang Caesar Hito. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. I love you my fiance," katanya.

Terlepas dari itu, potret mereka liburan di Bali benar-benar romantis. Mereka menghabiskan waktu sore di kolam renang berduaan ditemani sinar matahari terbenam nan indah. Momen tersebut membuat netizen pastinya iri.

Nah, di artikel ini Okezone coba merekam momen romantis mereka cium mesra di kolam renang mesti hati tengah bersedih. Penasaran?

1. Hito cium Felicya

Foto ini menggemaskan sekali. Hito dan Felicya terlihat berenang bareng ditemani matahari terbenam yang indah. Hito pun mencium pipi tunangannya dan ekspresi Felicya tampak bahagia.

Di momen ini Felicya mengenakan bikini hitam sedangkan Hito pamer dada bidangnya. Romantis, ya.

2. Felicya membalas ciuman Hito

Nah, kalau ini adalah momen Felicya membalas ciuman Hito. Masih di lokasi dan momen yang sama, Felicya pun memperlihatkan bentuk cintanya dengan mencium pipi Hito. Bahagia dengan aksi kekasihnya, Hito pun melempar senyum. Potret mereka ini dijamin bikin kamu baper!

3. Senyum ke arah matahari tenggelam Keindahan momen berenang bareng Hito dan Felicya pun bisa dilihat di foto ini. Mereka terlihat sangat menikmati momen bersama dan itu bisa tergambar dari senyum merekah di wajah mereka. Ini juga mungkin cara mereka bersyukur atas jalan Tuhan terhadap kisah cinta berdua. 4. Tatapan Hito memabukkan Ya, begitulah keromantisan dua sejoli ini. Hito dan Felicya tahu bahwa Tuhan punya rencana sendiri dan mereka akan tetap menjaga cinta yang ada di hati. Tatapan mata Hito ke Felicya dalam sekali, ya. Kamu baper enggak lihatnya?