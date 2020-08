Bali memang terkenal akan eksotismen alamnya serta keindahan budayanya. Maka tak heran jika provinsi yang dijuluki Pulau Dewata ini seringkali menjadi incaran para wisatawan, baik lokal maupun asing.

Tak hanya sekedar ingin berwisata, karena banyak juga dari mereka yang ingin menetap alias tinggal di Bali, seperti yang dilakukan artis cantik Jessica Iskandar. Ya, single mom yang biasa dipanggil Jedar ini memutuskan untuk pindah ke Bali.

Di sana, ia pun mengunggah beberapa foto yang memperlihatkan keindahan Pulau Dewata itu. Nampaknya Jedar senang sekali ya bisa tinggal di sana. Mau tahu seperti apa gaya dari Jessica Iskandar di Bali? Mengutip akun Instagram pribadinya pada Selasa (25/8/2020), berikut 4 gayanya.

1. Menikmati sunset yang indah

Hari pertama tinggal di Bali, Jedar tak mau melewatkan momen sunset alias matahari terbenam. Ibu dari baby El ini terlihat menikmati momen sunset di wilayah Canggu, Bali ini sembari mengenakan dress silk bernuansa hijau lime, sedangkan temannya Gisela mengenakan long dress biru.

"First sunset 2020 Bali ❤️ With my green silk dress (momen matahari terbenam pertama 2020 di bali dengan gaun silk hijauku)," tulis Jedar.

2. Melancong ke Jimbaran

Rasanya belum lengkap ya kalau tinggal di Bali tapi enggak main ke pantai. Karena salah satu destinasi wisata yang diincar para wisatawan adalah pantai, makanya Jedar juga enggak mau melewatkan kesempatan itu.

Sambil duduk di gazebo, ia terlihat mengenakan tanktop putih yang dipadukan dengan long skirt berwarna oranye. Tatapan matanya yang tajam membuat dirinya terkesan seksi.

3. Gaya close up sambil pegang dagu Kali ini Jedar memilih untuk foto indoor dengan ukuran close up. Ia terlihat sedang memegang dagunya sembari mengenakan atasan sleeveless dengan model high neck. Tak hanya itu, ia juga menggunakan aksesoris berupa kalung dan cincin untuk menyempurnakan penampilannya. 4. Asyiknya nongkrong di atas perahu Akhirnya Jedar ngajak baby El jalan-jalan nih Okezoners. Seru banget sih mereka bisa nongkrong di atas perahu kayak gitu. Kebahagiaan pun terpancar dari wajah mereka, ibu dan anak ini juga terlihat mengacungkan jempol bersama. Di sisi lain, Jedar dan Baby El kompak mengenakan pakaian renang dan juga pelampung. Mereka juga sudah mengenakan kacamata renang lho Okezoners, apakah mereka mau meluncur di laut lepas?