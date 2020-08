SALAH satu Boy Grup asal Korea Selatan, NCT Dream tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-4 pada 25 Agustus 2020. NCTZEN (Sebutan penggemar NCT) memberikan berbagai macam ucapan selamat dan harapan pada boy grup di bawah asuhan SM Entertainment tersebut, sehingga mampu memasuki trending di Twitter. Terhitung sudah lebih dari 500 ribu tweet menggunakan tagar #NCTDREAMDAY825.

Grup yang beranggotakan Jeno, Jaemin, Haechan, Renjun, Chenle, Jisung, dan Mark ini pertama kali debut dengan single Chewing Gum di tahun 2016. NCT Dream sendiri merupakan sub-unit ketiga dari grup utama bernama NCT (Neo Culture Technology) yang saat ini sudah memiliki jutaan fans di belahan dunia.

Mengusung konsep remaja di setiap comeback membuat NCT Dream memperlihatkan begitu banyak perubahan pada setiap member dari tahun ke tahun. Terlebih, member NCT Dream debut pada usia muda, yaitu di bawah 17 tahun hingga sampai saat ini sebagian member sudah memasuki usia legal Korea Selatan.

Berikut Okezone rangkum 6 transformasi NCT Dream dari debut hingga saat ini. Simak yuk, Okezoners!

Chewing Gum





Single pertama dari NCT Dream ini dirilis pada 24 Agustus 2016. Mengusung konsep remaja pria, dalam musik video Chewing Gum ini setiap member menjadi siswa sekolah dengan keahlian bermain hoverboard. Karena tema sekolah ini lah, member NCT Dream mengenakan seragam sekolah dan pakaian khas remaja pria yang penuh warna.

Bukan hanya itu saja, dalam foto berikut ini member NCT Dream mengenakan semacam baju tidur dengan motif strip paduan warna putih dan navy lengkap dengan kaos kaki dan sepatu kets berwarna biru. Konsep ini juga semakin memperlihatkan bahwa setiap member NCT Dream masih di usia anak sekolah.

The First

Pada 9 Februari 2017, NCT Dream kembali dengan album pertama mereka “The First”, album yang memiliki lagu utama berjudul My First and Last ini menjadi salah satu lagu yang mungkin berkesan untuk NCT Dream karena berhasil meraih piala pertama mereka di acara musik SBS MTV The Show, meskipun salah satu membernya Na Jaemin tidak bisa ikut berpartisipasi dalam album ini karena cidera.

Masih berlatarkan anak sekolahan, tetapi konsep cerita di album “The First” ini sedikit berbeda dengan konsep sebelumnya, karena menceritakan tentang percintaan anak remaja. Namun, gaya yang diberikan oleh setiap member NCT Dream masih sama, mengenakan seragam sekolah, juga pakaian dengan warna yang cukup mencolok sehingga memberikan kesan colourful sesuai dengan tempo lagunya yang ceria. Selain My First and Last, album ini juga memiliki lagu side-b berjudul Dunk Shot.

We Young NCT Dream kembali bersama mini albumnya di tahun yang sama, tepatnya Agustus 2017. Mini album yang diberi nama “We Young” ini berisikan enam lagu dengan lagu utamanya berjudul We Young. Album ini juga menjadi album kedua yang tidak menyertakan Jaemin di dalamnya karena masih dalam masa hiatus. We Young masih memiliki konsep khas remaja pria yang ceria. Di tambah lagi mini album ini menjadi sorotan karena rambut para member NCT Dream yang berwarna-warni. Hanya saja, gaya pakaian di mini album ini berbeda, bukan seragam sekolah melainkan blus kadet atau blus berkerah pelaut dominasi warna hitam dan putih. Selain blus kadet, member NCT Dream juga dalam album ini mengenakan pakaian yang lebih santai dan short pants dengan berlatarkan laut. We Go Up Tahun 2018 mungkin menjadi tahun yang begitu memperlihatkan perubahan dari member NCT Dream. Pada 3 September 2018, mini album kedua diluncurkan oleh NCT Dream dengan musik video lagu utama berjudul We Go Up yang sudah lebih dahulu dirilis pada 30 Agustus 2018. Album ini juga sebagai penanda terakhir kalinya keikutsertaan Mark sebagai anggota NCT Dream karena sudah memasuki usia 20 tahun. Mini album ini memiliki enam lagu di dalamnya, dengan konsep yang lebih dewasa dari comeback-comeback sebelumnya. Di album ini member NCT Dream lebih memberikan kesan sebagai senior di sekolah dilihat dari gaya berpakaiannya yang tidak lagi berwarna mencolok dan lebih didominasi warna putih-hitam. Meskipun masih memberikan konsep remaja, tapi unsur imut yang biasanya ditampilkan NCT Dream sedikit berkurang. We Boom Jika di lagu-lagunya sebelumnya NCT Dream tampil dengan gaya khas anak sekolah, sangat berbeda dengan apa yang mereka tampilkan di mini album ketiga mereka “We Boom” yang dirilis pada 26 Juli 2019. We Boom menjadi single pertama yang dirilis dengan beranggotakan 6 member yaitu Jeno, Jaemin, Haechan, Renjun, Chenle, dan Jisung. Dilihat dari foto album yang dirilis akun NCT Dream di Twitter, setiap membernya mengenakan pakaian formal lengkap dengan jas dan tuxedo berwarna hitam. NCTZEN benar-benar tidak bisa lagi melihat sisi imut dan menggemaskan dalam musik video BOOM. Selain kenakan pakaian formal, dalam album ini juga member NCT Dream memiliki konsep pakaian yang lebih dewasa dan serius. Reload “Reload” menjadi mini album keempat NCT Dream yang dirilis 29 April 2020 silam. Kesan misterius semakin mencolok dalam konsep mini album ini. Perbedaan akan jelas terlilhat jika kita melihat lagi NCT Dream di era Chewing Gum dan era “Reload”. Dengan lagu utama berjudul Ridin’, NCT Dream sukses masuk ke dalam jajaran album terlaris di bulan April. Mini album kali ini juga berbeda dengan sebelumnya, karena di setiap tittle track memiliki musik video yang memiliki konsep berbeda-beda. Tetapi dalam music video Ridin’, member NCT semakin memperlihatkan sisi kedewasaannya. Dan menjadi puncak transformasi member NCT Dream yang saat ini sudah menjadi lebih dewasa. Gaya berpakaian NCT Dream dalam mini album ini juga lebih menggunakan warna gelap dengan masing-masing member mengenakan outer atau jaket yang memberikan khas anak remaja menuju dewasa. Perjalanan karier NCT Dream dari awal debut sampai sekarang membuktikan bahwa mereka semakin dicintai dari tahun ke tahun. Di mulai dari jumlah views musik video di setiap era yang terus bertambah, dan prestari yang berhasil diraih oleh NCT Dream. Salah satunya Penghargaan Musik Seoul Piala Bonsang beberapa waktu lalu. Happy Anniversary, NCT Dream!