Iqbaal Ramadhan lagi-lagi mencuri perhatian netizen Indonesia. Belum lama ini, Minggu 23 Agustus 2020, mantan personil CJR itu mengunggah foto selfie dengan gaya rambut semi gondrong yang sukses membuat dunia maya gempar.

Tak hanya terpesona melihat paras Iqbaal yang tampan, netizen juga gagal fokus melihat keterangan foto yang ditulis Iqbal. Mereka ikut senang ketika mengetahui Iqbaal benar-benar sangat menyukai potongan rambutnya itu.

“Nothing, nothing, just wanna appreciate how good my hair was. More of this look on Ali & Ratu-Ratu Queens. Coming up soon only for you,” tulis Iqbal.

Sejak berkecimpung di dunia hiburan Tanah Air, Iqbaal Ramadhan memang cukup sering gonta-ganti model rambut. Hal ini untuk keperluan akting atau sekadar mengikuti tren yang sedang berkembang.

Beberapa di antaranya bahkan sempat booming dan diikuti oleh banyak anak-anak muda. Nah, berikut ini, Okezone rangkumkan transformasi rambut Iqbaal Ramadhan yang mungkin bisa menjadi inspirasi Anda.

Curtains





Model rambut semi gondrong yang dipamerkan Iqbaal juga sering disebut dengan istilah curtains. Model rambut inilah yang menjadi salah satu andalan pria kelahiran Surabaya, 28 Desember 1999 itu.

Ciri khas model rambut curtains terletak pada belahannya yang membuat wajah terlihat lebih clean dan kece, meski potongannya terbilang panjang.

Poni lempar





Saat masih bergabung dengan CJR, Iqbaal Ramadhan sangat konsisten dengan model rambut poni lempar. Tampilannya memang sukses bikin wajah Iqbaal Ramadhan jadi tambah imut dan menggemaskan. Apalagi saat itu Iqbaal masih mengenakan kawat gigi. So cute!

Faux Hawk

Pada Agustus 2016 lalu, Iqbaal sempat menghebohkan publik setelah mengumumkan bahwa dirinya akan sekolah di United World Colleges (UWC), New Mexico, Amerika Serikat. Di Negeri Paman Sam, Iqbaal sempat mengubah model rambutnya bergaya Faux Hawk. Model rambut ini sangat cocok bagi Anda yang ingin menampilkan gaya cuek dan santai. Botak

Iqbaal Ramadhan juga pernah memangkas habis rambutnya lho, Okezoners! Kala itu, dia memutuskan untuk menggunduli rambutnya saat sedang mengikuti acara penggalangan dana di Amerika Serikat. Tapi jangan salah, meski tampil botak, wajah Iqbaal justru semakin terlihat gagah. Bahkan, banyak penggemarnya yang meminta Iqbaal untuk mempertahankan gaya rambut tersebut!